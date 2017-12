Super-roşia cu proprietăţi anticancer

O super-roşie creată de cercetătorii italieni poate fi alimentul perfect pentru prevenirea declanşării cancerului la prostată. Lansând campania Săptămâna luptei împotriva cancerului la prostată în Italia, Mauro Dimitri, preşedintele Fundaţiei Internaţionale de Urologie, a declarat că super-roşia creată de cercetătorii de la Institutul Biomolecular din cadrul Centrului Naţional de Cercetare din Napoli oferă o paletă unică de calităţi nutriţionale. Această roşie are caracteristici nutriţionale care sunt ideale pentru prevenirea cancerului de prostată. Are o activitate antioxidantă superioară tuturor hibrizilor de tomate de pe piaţă, atât în stare proaspătă, cât şi congelată. Are şi un conţinut mai mare de caroten, licopen şi vitamina C, cu proprietăţi anticancer, decât cel din tomatele portocalii şi aceleaşi proprietăţi antiinflamatorii ca ale tomatei San Marzano.

Super-roşia italiană reprezintă nu doar un aliment ideal pentru prevenirea cancerului de prostată, ci şi pentru reducerea riscului de declanşare a mai multor tipuri de maladii, în care stresul oxidativ şi radicalii liberi joacă un rol important. Printre aceste boli se numără maladiile vasculare, artrita, maladia Parkinson, osteoporoza, dar şi cancerul pulmonar şi cancerul stomacal. Super-roşia italiană nu a necesitat manipulări genetice, ci o încrucişare simplă între două soiuri deja existente: San Marzano, renumită pentru gustul dulce şi proprietăţile ei antiinflamatorii şi Black Tomato, ale cărei fructe au o nuanţă închisă de mov şi sunt bogate în antioxidanţi. Numele super-roşiei italiene este Maxantia şi, deşi se aşteaptă obţinerea certificatului de înregistrare, cercetătorii italieni au început deja să o cultive în regiunea Campania. Un alt avantaj major al acestei varietăţi este faptul că, spre deosebire de toate celelalte fructe şi legume, roşia Maxantia îşi pierde doar 20% din proprietăţile antioxidante atunci când este fiartă, prăjită sau coaptă. Cancerul la prostată este tipul cel mai răspândit de cancer în Italia, cu 37.000 de noi cazuri descoperite în fiecare an şi provocând 9.000 de decese pe an.