Super-show cu Voltaj şi „bebeluşele”

Peste 5.000 de constănţeni s-au distrat la maxim, duminică seara, la concertul susţinut de îndrăgita trupă Voltaj. Evenimentul, care s-a desfăşurat la City Park Mall, a făcut neîncăpătoare suprafaţa pavată din vecinătatea centrului comercial, la atmosfera incendiară contribuind, de pe scenă, şi cele două „bebeluşe” sexy ale „Cârcotaşilor”. Acestea au cântat pe ritmuri de rock alături de solistul formaţiei, Călin Goia şi au coordonat ritmul de dans al numeroşilor petrecăreţi. Cele două frumoase dansatoare sunt la prima colaborare cu cei de la Voltaj, pe care îi vor însoţi până pe 18 iunie, în turneul naţional numit “I Wanna Be Free Tour”, în cadrul căruia a avut loc şi show-ul de la malul mării. De menţionat este faptul că „încălzirea” scenei înaintea celor de la Voltaj a fost făcută de o altă trupă în vogă, Deepside Deejays.

Din repertoriul serii nu a lipsit piesa „Crede”, a celor de la Voltaj, care are cele mai multe accesări pe YouTube şi nici alte cântece consacrate ale trupei, printre care şi „20”, melodie pe care a dedicat-o tuturor care îşi simt sufletul tânăr. Vocalul formaţiei nu a ezitat să coboare în mijlocul publicului şi să cânte alături de cei prezenţi, care l-au îmbrăţişat primind în schimb autografe. La concert au participat soţia şi copiii acestuia, dornici să revadă cât mai degrabă marea şi plaja.

„Ne bucurăm că am putut fi gazda unui eveniment atât de deosebit. Trupa Voltaj a ajuns la City Park Mall, în inima Constanţei, aproape de fanii săi. Miile de fani adunaţi au putut să fredoneze alături de idolii lor melodii deja consacrate, dar şi cele promovate acum în turneul I Wanna Be Free”, a declarat, din partea gazdelor, Sorin Scîntei, director general al City Park Mall.

”I Wanna Be Free Tour 2011” se desfăşoară sub ideea libertăţii, a energiei, a distracţiei şi a muzicii de calitate. În perioada 11 mai - 18 iunie, îndrăgita formaţie Voltaj - Călin Goia (solist), Gabi „Porkus\" Constantin (chitară), Vali „Prunus\" Ionescu (bass) şi Paul „Pampon\" Neacşu (tobe) - are programate concerte în 10 oraşe ale ţării.