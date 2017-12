Super-show Loredana şi party-uri tematice

A început oficial vara, iar cluburile din Mamaia au pornit, încet şi sigur, pe... drumul distracţiei estivale de noapte din staţiune. Cum în această vară, Mamaia are un imn oficial şi un clip, „ambasadoarea” mondenei staţiuni, Loredana Groza, se va afla, în această noapte, „la datorie”. Ea va susţine un show live, după miezul nopţii, împreună cu band-ul ei, Agurida, în Crema Summer Club. Preţul unui bilet la mega-petrecerea din Crema, unde va răsuna live piesa „Viva Mamaia”, este de 30 de lei.

Tot în această noapte, clubul Bellagio va organiza o petrecere tematică intitulată „Sweet & Spicy”, cu numeroase animatoare extrem de sexy. Clubul Luv Lounge a pregătit, de asemenea, un party incendiar pentru această noapte intitulat „A Little Party Never Killed Nobody”, în cadrul căruia va mixa DJ Maryo. În clubul Summer Crush din Mamaia, de la ora 22.30, are loc o petrecere cu tematică „Blackjack Night”, în cadrul căreia constănţenii, dar şi turiştii se vor distra ca în cazinourile din Las Vegas, cu jocuri de noroc, fete frumoase şi premii.