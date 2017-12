Superslim, made in China, retras de pe piaţă

Un supliment alimentar pentru slăbit care are un derivat de amfetamină într-o concentraţie care ar interzice comercializarea la liber, va fi retras de pe piaţa din România după ce laboratorul din Belgia a trimis o notă, prin sistemul de alertă rapidă, privind compoziţia produsului. Autorităţile sanitare atenţionează responsabilii cu sănătatea din statele UE asupra unui supliment alimentar pentru slăbit care are un derivat de amfetamină într-o concentraţie care ar interzice comercializarea la liber. „Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, prin intermediul Direcţiei de Control în Sănătate Publică a început un amplu control privind produsele din gama Superslim (suplimentul alimentar pentru slăbit importat din China)”, a declarat agenţiei directorul coordonator adjunct al Direcţiei de Control în Sănătate Publică al DSPMB, Adrian Călugăru. “Probabil în Capitală ar fi 2.000 de cutii, iar în ţară de ordinul zecilor de mii. Importatorul are sediul în Timişoara”, a mai spus Călugăru. Potrivit acestuia, controalele vor fi efectuate şi în reţeaua de distribuţie pentru depistarea tuturor unităţilor prin care se comercializează cele două loturi de produse Superslim. Şi la Constanţa se află cîteva sute de flacoane din acest produs, iar specialiştii avertizează populaţia să nu mai cumpere respectivul supliment alimentar sau, dacă se află în cursul unui tratament, să-l întrerupă imediat şi să se prezinte la medicul de familie.