Superstarurile lui Halkbank Ankara au sosit la Constanţa

Aseară au sosit la Constanţa voleibaliştii de la Halkbank Ankara, vicecampioana Turciei, care vor juca mâine seară, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor, contra campioanei României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, în etapa a doua din Liga Campionilor. Câştigătoarea ediţiei trecute a Cupei CEV şi-a luat toate măsurile de precauţie înaintea acestei partide şi a ajuns în România cu 48 de ore înaintea meciului, pentru a evita orice surpriză neplăcută. Din lotul deplasat la Constanţa de antrenorul bulgar Radostin Stoytchev nu lipsesc vedetele voleiului mondial transferate în vară in corpore de la Trentino Volley, fosta triplă campioană a Europei, respectiv bulgarul Matey Kaziyski, cubanezul Osmany Juantorena, brazilianul Raphael Vieira de Oliveira şi grecul de origine bosniacă Mitar Tzourits (cunoscut ca Djuric în Italia), dar nici foştii sau actualii internaţionali turci Emre Batur, Resul Tekeli, Nuri Sahin, Burutay Subasi, Sabit Karaagac, Can Ayvazoglu şi Huseyin Koc.

„Nu ştim prea multe despre Tomis Constanţa, ce fel de volei practică şi cât este de valoroasă. Probabil că vor fi câteva surprize în timpul meciului, dar şi ei sunt în aceeaşi situaţie”, a spus Kaziyski. „Nu ştiu despre Tomis decât că aici joacă un coordonator bulgar (n.r. - Zhekov) şi un trăgător spaniol (n.r. - Rodriguez). Mâine (n.r. - azi) vom avea şedinţă video şi vom afla cu toţii mai multe”, a afirmat Juantorena. „Am mai întâlnit din România şi Zalăul, cu care am jucat pe vremea când antrenam la Trento (n.r. - ediţia 2010-2011, doar Tzourits nu juca pe atunci la Trentino). Ştim câte ceva despre Tomis. Am studiat şase partide jucate de echipa constănţeană, care are jucători interesanţi. Pe de altă parte, noi avem o echipă nouă, construită de la zero. Nu suntem încă la potenţial maxim şi de aceea mă aştept la o partidă complicată aici, la Constanţa”, a declarat Stoytchev.

BULGARI CONTRA BULGARI, LA CONSTANŢA. Cele două formaţii care se vor întâlni mâine la Constanţa au antrenori bulgari, ambii foşti selecţioneri! CVM Tomis îl are pe bancă pe Martin Stoev, iar Halkbank, pe Stoytchev, în timp ce unul dintre secunzii săi este şi el bulgar, Petrov. De asemenea, gazdele au doi internaţionali bulgari în lot, Zhekov şi Ivanov, iar oaspeţii - pe Kaziyski. „Sigur că va fi interesant să ne întâlnim mai mulţi compatrioţi aici, la Constanţa, dar pe teren suntem cu toţii profesionişti. După meci, redevenim prieteni”, a declarat Stoytchev. „Întotdeauna când ai prieteni de partea cealaltă a fileului nu îţi este uşor. În timpul meciului suntem însă adversari şi dăm totul pentru echipa la care jucăm”, a spus Kaziyski.