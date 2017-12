Superstiţii şi obiceiuri de Anul Nou în lume

Câte bordeie, atâtea obiceiuri. În întreaga lume există superstiţii legate de Anul Nou, manifestate prin diverse obiceiuri! Sud-americanii poartă o anumită culoare pentru a avea noroc în dragoste sau bani, în timp ce japonezii se duc la templu pentru a-şi alunga păcatele făcute prin lovituri de gong. De exemplu, în unele părţi din Elveţia şi Austria, localnicii se costumează pentru a sărbători ajunul zilei de Sfântul Silvestru. În anul 314, oamenii au crezut că Suveranul Pontif al acelei perioade, care se numea Silvestru, a capturat un monstru de mare ce va scăpa şi va distruge lumea în anul 1000. În amintirea acelei spaime, oamenii se îmbracă în costume neobişnuite. În Grecia, ziua de Anul Nou este dedicată Sfântului Vasile, celebru pentru bunătatea sa. Copiii îşi lasă încălţările lângă şemineu în noaptea de Anul Nou, pentru a primi daruri de la sfântul cel bun. O mâncare tradiţională pentru această sărbătoare este vassilopitta, o prăjitură în care este pusă o monedă din argint sau din aur. Cel ce găseşte moneda va avea noroc în anul respectiv. În Scoţia, în unele sate sunt aprinse suluri de smoală, ce sunt lăsate apoi să se rostogolească pe străzi. Astfel, anul vechi este ars şi celui nou îi este permis să vină. Scoţienii cred că prima persoană ce va intra în casă de Anul Nou va aduce fie noroc, fie ghinion. Anul cel Nou va fi norocos dacă această persoană este un bărbat brunet, ce aduce un dar. În Scoţia a apărut şi “Auld Lang Syne”, unul dintre cele mai populare cântece de Anul Nou printre vorbitorii de limbă engleză. Este un cântec publicat pentru prima dată de poetul Robert Burns, în 1796, în cartea “Scots Musical Museum”.

Struguri, smochine şi vechituri. Un obicei spaniol de Anul Nou este să mănânci câte o boabă de strugure la fiecare din cele 12 bătăi la ceasului care vestesc trecerea în Noul An, acestea reprezentând dorinţe pentru fiecare lună a anului următor. De asemenea, pentru mirese, noaptea de Anul Nou reprezintă ocazia de a-şi strecura verigheta în cupa de şampanie şi de a ciocni. Un obicei similar există şi în Portugalia, cu diferenţa că aici sunt preferate smochinele. La Liège, în Belgia, pe 1 ianuarie, există obiceiul de a mânca choucroute, varză murată cu cârnaţi, în familie, având sub farfurie, în mână sau în buzunar o monedă, pentru a avea bani tot anul. La Napoli, în Italia, Anul Nou este întâmpinat printr-un obicei special, ce constă în a arunca pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale anului ce a trecut. Astfel, obiecte de mobilier, vase, haine etc. ajung în stradă, spre nefericirea gunoierilor, care trebuie să treacă în timpul nopţii pentru a face curăţenie. Tradiţia tinde să dispară, deoarece prezintă reale riscuri pentru trecători. În Olanda, Ziua Anului Trecut (31 decembrie) este sărbătorită prin multe focuri de artificii, care încep în zori şi ţin până târziu în noapte. De altfel, aceasta este singura zi în care artificiile sunt autorizate, fiind puse în vânzare cu numai trei zile înainte de Anul Nou.

Culori norocoase. În ţări din America Latină, precum Ecuador sau Peru, cu puţin timp înainte de Anul Nou, oamenii fac păpuşi de cârpă sau din hârtie creponată, ce reprezintă anul ce s-a terminat. Păpuşile sunt expuse apoi în faţa caselor, până pe 31 decembrie, la miezul-nopţii, când sunt arse în stradă. Există, de asemenea, credinţa conform căreia dacă porţi o anumită culoare la 12 noaptea, aceasta ar putea aduce noroc în anumite domenii. Astfel, se spune că galbenul este semn de bani, iar roşu poate aduce noroc în dragoste. Cel care doreşte să călătorească tot anul trebuie să alerge prin cartier cu o valiză în mână, la 12 noaptea fix! Ruşii obişnuiesc să bea şampanie la miezul-nopţii şi, după ora 12, să deschidă uşile şi ferestrele pentru ca Noul An să intre în casă.

O sărbătoare importantă. Pentru japonezi, Anul Nou este una dintre cele mai importante sărbători şi un simbol al înnoirii. În decembrie sunt organizate petreceri de uitat anul, prin care oamenii lasă în urmă problemele şi grijile anului pe cale să se încheie şi se pregătesc pentru un nou început. Neînţelegerile şi animozităţile sunt uitate. Pe 31 decembrie, la miezul-nopţii, familiile merg la cel mai apropiat templu pentru a împărţi saké şi pentru a asista la cele 108 de lovituri de gong ce anunţă trecerea în Noul An. Această cifră reprezintă numărul păcatelor acumulate într-un suflet de-a lungul anului, iar loviturile de gong simbolizează alungarea păcatelor, unul câte unul şi purificarea sufletelor. Pe 1 ianuarie, copiii primesc mici cadouri cu bani înăuntru.

Îngropatul Anului. Ceremonialul de înnoire simbolică a timpului calendaristic în noaptea de 31 decembrie - 1 ianuarie este numit la români Îngropatul Anului, denumirea de Revelion aparţinând timpurilor moderne. Potrivit lui Ion Ghinoiu, autorul cărţii “Zile şi mituri”, asemănător divinităţii, timpul se naşte anual, întinereşte, se maturizează, îmbătrâneşte şi moare, pentru a renaşte după alte 365 de zile. Ciclul sărbătorilor de Anul Nou este unul ritualic, împărţit simetric de Revelion în două segmente: perioada dintre Crăciun şi miezul-nopţii de 31 decembrie şi apoi până la Bobotează. În prima parte a ciclului, timpul se degradează: se măreşte noaptea, sporeşte frigul şi întunericul şi, odată cu acestea, spaima oamenilor că lumea merge spre pierzanie, că va veni momentul când Soarele va dispărea definitiv de pe cer. Se face apoi simţit fenomenul solstiţiului de iarnă, când Soarele începe să urce pe bolta cerului şi ziua să crească puţin câte puţin, cu cât sare cocoşul pe pragul casei sau cu cât se mişcă puiul în găoacea oului. Prin multe obiceiuri şi credinţe ce exprimă iniţial teama, dezordinea şi haosul, iar, după miezul-nopţii de Revelion, optimismul, veselia, ordinea şi echilibrul, oamenii acordă diverse semnificaţii fenomenelor naturale.