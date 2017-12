Superstiții și obiceiuri de Revelion. Ce să faci ca să îți meargă bine în 2016!

Noul an se apropie cu paşi repezi, așa că, dacă vrei să treci cu dreptul în 2016 și să îți meargă bine tot anul, încearcă să respecţi măcar câteva din obiceiurile care se practică din străbuni. Se spune că, în ajun de an nou, oamenii nu au voie să măture, să spele, să şteargă praful sau să ducă gunoiul. Cei care nu ţin cont de aceste superstiţii au toate şansele să alunge belşugul şi sporul casei. În plus, în acea zi nu trebuie să folosești foarfecele, să plângi, să strănuți şi să spargi nimic, fiindcă sunt semne că te va urmări ghinionul în anul care vine. De asemenea, o altă superstiţie spune că nu este bine să dăm bani pe31 decembrie şi 1 ianuarie, fiindcă riscăm să nu avem spor la bani tot anul. Este rău și caAnul Nousă ne găsească fără bani în buzunar sau cu datorii neachitate, fiindcă se crede că aşa o vom ţine tot anul. Pe 1 ianuarie, tradiţia spune că prima persoană care îţi intră în casă trebuie să fie un bărbat, ca să te bucuri de protecţie şi noroc în anul care tocmai a început. De asemenea, ai mare grijă să nu ţii în casă, la vedere, înainte de 1 ianuarie, calendare ale anului următor - e semn rău.

CE E BINE SĂ MĂNÂNCI Pentru noaptea dintre ani nu se găteşte mâncare din carne de pasăre, deoarece, aşa cum găina scormoneşte în pământ şi îl împrăştie, tot aşa se risipesc norocul şi bunăstarea casei. În schimb, trebuie să mănânci peşte în noaptea de Revelion ca să te poţi strecura printre probleme şi obstacole în noul an, cu agilitatea unui peşte în apă. Se mai spune că trebuie să mănânci struguri sau stafide în noaptea de Anul Nou ca să ai mulţi bani în anul care vine.

ALUNGĂ SPIRITELE RELE! Tradiţia populară spune că spiritele rele se sperie de lumină şi de zgomotele puternice. De aceea, pe vremuri şi chiar în prezent, în unele locuri, se trosneşte din bici pentru a alunga spiritele malefice din anul care vine. E mult mai simplu în prezent, pentru că poţi folosi petardele, pocnitorile şi artificiile. Imediat ce ai intrat în noul an, deschide larg pentru câteva minute toate uşile şi ferestrele. Astfel spiritele rele vor fi alungate din casa ta, care va fi purificată.

POARTĂ CEVA NOU, DE CULOARE ROȘIE! Tot de Revelion trebuie să porţi o haină nouă, care simbolizează schimbarea şi prospeţimea. De asemenea, ţine ceva roşu asupra ta. Roşul esteculoarea veseliei şi a dragostei, aşa că obiceiul spune că, dacă te îmbraci în roşu de noul an, vei avea un nou annorocos şi plin de iubire. Nu uita să-ţi pui o dorinţă chiar la cumpăna dintre ani. Se spune că aceasta se împlineşte, cu condiţia să nu dezvălui nimănui ce-ţi doreşti. Despre copiii născuţi pe 1 ianuarie se spune că vor avea noroc toată viaţa. De asemenea, se spune că pentru un an îmbelşugat este bine ca, la miezul nopţii, pe masă să fie pahare şi farfurii pline. Paharele, farfuriile şi buzunarele goale sunt semnele unui an sărac, consideră superstiţioşii. Se mai spune că aceia care lucrează în prima zi a anului au mai multe şanse de a avansa în carieră în perioada următoare. Însă, paradoxal, să demarezi un proiect de amploare în acea zi este curat ghinion. Sub vâsc sau nu, sărutul este obligatoriu în noaptea de Revelion, dacă dorești să ai parte de afecţiune în anul ce vine. O altă superstiţie spune că în prima zi a anului nu este bine să ieşi din casă decât după ce deja ai primit un musafir care nu trebuie să fie blond sau roşcat, pentru că aduce ghinion. Dansul la miezul nopţii în aer liber, în special cel în jurul unui copac, aduce sănătate şi împlinirea tuturor dorinţelor. Este bine ca fetele care doresc să se mărite în anul ce urmează să vadă un bărbat la geamul dormitorului la cumpăna dintre ani.