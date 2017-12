Suplinitor la oraș, visul celor mai mulți aspiranți la catedră

An de an, profesorii care nu au un post permanent la catedră participă la concursul național de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, în speranța că nota mare pe care o obțin le va asigura un post pentru măcar încă un an. Un post de titular este tot mai greu de obținut, pentru că sunt discipline care scot tot mai puține locuri la concurs, iar cele vacante sunt disponibile în mediul rural, în localități unde naveta este aproape imposibil de făcut. La Constanța, de exemplu, la limba și literatura română, în acest an este disponibil un singur post pe o perioadă nedeterminată, la Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” din localitatea Mihai Viteazu, aflată la peste 60 km de municipiul Constanța. În aceste condiții, mulți dintre profesorii care au participat miercuri, 15 iulie, la concursul de titularizare, la limba română, au spus că miza concursului o reprezintă o notă cât mai mare pentru a prinde, pentru un an, un post de suplinitor. ”Ne luptăm pentru nimic. Postul permanent este la Mihai Viteazu și este pentru profesor de liceu, iar eu pot să predau doar la nivel gimnazial. Nu am fost foarte motivată să particip la examen, ținând cont de această situație, însă m-am prezentat și sper să iau o notă mare pentru a prinde măcar un loc de suplinitor. Anul trecut am predat în Constanța și la Techirghiol”, a spus Bianca, o candidată. Nici la alte discipline situația nu stă mai bine: la limba engleză sunt disponibile 7 posturi de titular, la Adamclisi, Chirnogeni, Ciocârlia, Deleni, Dobromir, Medgidia și Cernavodă, și un singur post permanent în Constanța, unde se caută un cadru didactic cu dublă specializare, engleză - germană, la Școala Gimnazială nr. 37. ”În principiu, situația e grea: candidați mulți, locuri puține și foarte departe de municipiu. Sper totuși să prind un loc și să predau, aș face și naveta dacă aș prinde un loc. Însă e concurență mare”, a spus o tânără care voia să își înceapă cariera de profesor de limba engleză. În total, la nivelul județului au fost publicate 165 de posturi didactice sau catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, cele mai multe pentru educatoare (37) și învățătoare (50), profesor de limba engleză (7), limba franceză (6), matematică (8), fizică (2), geografie (1) etc., și 1.390 de posturi pentru angajare pe perioadă determinată (suplinitori). Din cei 817 candidați înscriși la concursul de titularizare desfășurat miercuri, 128 au absentat și alți 108 s-au retras în prima oră a concursului. Primele rezultate se vor afișa pe 20 iulie, contestațiile se depun în perioada 20 - 21 iulie, iar notele finale vor fi afișate pe 24 iulie.