Suplinitorii necalificaţi îşi vor pierde posturile

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a negat faptul că numărul posturilor din învăţămînt ar urma să fie redus cu 4%, precizînd că reducerile de personal vor viza doar suplinitorii necalificaţi. „Ne dorim ca la clase să predea doar profesori pregătiţi şi să reducem, pe cît posibil, numărul de suplinitori necalificaţi. Astfel spus, dacă într-o şcoală sînt trei clase de 15 elevi şi avem nevoie de suplinitori, facem două clase de cîte douăzeci şi ceva de elevi, la care să predea profesori calificaţi”, a explicat Andronescu. Potrivit adresei trimise de reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, la nivelul judeţului nostru, în anul şcolar 2009-2010, vor fi 9.627 de norme, faţă de aproximativ 10.500 cît au fost în anul şcolar precedent. Inspectorul şcolar general din cadrul ISJ Constanţa, prof. Petrică Miu, consideră că această scădere a posturilor nu va afecta foarte multe cadre didactice: „Reducerile de norme de la an la an sînt naturale. Rămîn locuri neocupate în clase, elevi care rămîn repetenţi sau şcoli care au efective prea mici de elevi, prin urmare dispar automat nişte posturi. În plus, şi populaţia şcolară s-a redus în ultimii ani. Profesorii titulari nu vor avea niciun fel de probleme”. Inspectorul şcolar general a adăugat că este posibil ca o parte dintre profesorii suplinitori să rămînă fără posturi. În ceea ce priveşte numărul suplinitorilor necalificaţi de la nivelul judeţului Constanţa, în anul şcolar 2008-2009, au predat 230 de cadre necalificate. „Anul acesta nu ştim cîte cadre necalificate vor primi posturi pentru că procesul de repartizare a catedrelor în urma concursului de titularizare nu s-a încheiat încă. Se preconizează, însă, că numărul acestora va fi mai mic decît anul şcolar trecut”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ, prof. Florentina Reşit. Reprezentanţii sindicatelor din învăţămînt şi-au exprimat nemulţumirea faţă de ordinul prin care ministerul intenţionează să disponibilizeze 20.000 de cadre didactice. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) susţine că măsura este abuzivă, emisă cu încălcarea prevederilor legale privind numărul de posturi din învăţămînt finanţate de la bugetul de stat, în timp ce reprezentanţii Federaţiei Educaţiei Naţionale au precizat că disponibilizările vor duce la formarea de clase aglomerate, formate din cîte 40 de elevi.