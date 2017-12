Suprafețele cultivate cu cartofi în România au scăzut alarmant

Suprafețele cultivate cu cartofi în România au scăzut în ultimii ani și există riscul ca această cultură să nu mai fie cultivată peste câțiva ani, a declarat președintele Federației Naționale Cartoful din România, Ioan Benea. Dacă în 1989 în România suprafața totală cultivată cu cartof era de 270.000 de ha, în anul 2013, potrivit APIA, au fost cultivate cu această cultură 41.000 de ha. De asemenea, și suprafețele cultivate cu sămânță pentru această cultură au scăzut constant ajungând la câteva zeci de ha. "Am tot tras semnale la Ministerul Agriculturii, dar nu există reacții. Această cultură trebuie susținută pentru că altfel dispare în câțiva ani. Nu mă refer la micii producători care vor cultiva pentru gospodăria proprie, ci la marii cultivatori de cartof. Nu mai putem cultiva cartofi fără a avea sistem de irigații pentru că este o plantă care are nevoie de apă. În continuare se fac importuri masive de cartofi din Germania, Polonia, Franța și din alte țări unde această cultură este subvenționată, fără documente și fără taxe vamale și de aceea prețul la noi pe tarabă este mai mic decât al cartofului autohton. Pentru înființarea unui hectar, un fermier de la noi cheltuie între 1.500-2.500 de lei, iar pentru un hectar de cartof pentru sămânță 3.000 de lei. Dacă vremea este secetoasă recolta obținută de pe un hectar nu acoperă cheltuielile. Eu personal pot să vă spun că, dacă anul trecut am cultivat cu cartof o suprafață de 100 de ha, în acest an voi cultiva doar 54 de ha. Și peste tot sunt astfel de reduceri de suprafață pentru cultura de cartofi", a explicat Ioan Benea. Deși cultivatorii de cartof au declarat toamna trecută că prețul cartofului va ajunge în iarnă și la 3 lei pe kg, acest lucru nu s-a întâmplat. Prețurile au variat între 1,5 și 2 lei kg și foarte rar 2,5 lei, prețuri care se mențin și în prezent.