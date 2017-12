Suprasolicitarea infirmierelor afectează sănătatea pacienţilor!?

Viaţa pacienţilor ar putea fi în pericol atunci când infirmierele sunt suprasolicitate la locul de muncă, potrivit unui studiu desfăşurat în nouă ţări europene, printre care Belgia, Norvegia, Spania, Suedia şi Elveţia, dat publicităţii ieri, potrivit AFP. Studiul, apărut în revista medicală „The Lancet“, abordează un subiect sensibil în contextul presiunilor suferite de bugetele pentru Sănătate din numeroase ţări. Cercetătorii au examinat rata de supravieţuire după operaţii chirurgicale, în 300 de spitale, în corelaţie cu sarcinile de lucru şi nivelul de pregătire al infirmierelor (datele se referă la anii 2007-2010). Studiul a vizat peste 420.000 de pacienţi cu vârste peste 50 de ani care au suferit operaţii curente (şold, genunchi, vezica biliară, intervenţii vasculare, apendicită). Numărul pacienţilor decedaţi la spital în primele 30 de zile după internare este, în medie, foarte mic, între 1 şi 1,5%, în funcţie de ţară. Totuşi, în fiecare ţară în parte, rata mortalităţii variază de la un spital la altul: sub 1% în unele spitale, peste 7% în altele. Doi factori majori sunt legaţi de această mortalitate mai ridicată: o sarcină de serviciu împovărătoare şi un nivel de educaţie mai slab al infirmierelor. Numărul acestora şi nivelul de pregătire variază de la o ţară la alta şi chiar de la un spital la altul, spun autorii studiului. De exemplu, în Spania şi în Norvegia, toate infirmierele au echivalentul nivelului de licenţă, faţă de 28% în Anglia, potrivit acestora. În spitalele examinate în care fiecare infirmieră se ocupă, în medie, de şase pacienţi şi unde cel puţin 60% din echipă are nivelul licenţei, riscul de deces al pacienţilor în primele 30 de zile este, practic, cu o treime mai mic decât în spitalele unde fiecare infirmieră are de îngrijit opt pacienţi şi unde numai 30% dintre ele posedă acest nivel de pregătire, potrivit autorilor. Fiecare pacient în plus pentru o infirmieră înseamnă o creştere cu 7% a riscului de moarte pentru pacient, iar fiecare creştere cu 10% a proporţiei infirmierelor calificate la nivel de licenţă se traduce printr-o scădere cu 7% a mortalităţii, conform autorilor studiului. Reducerea numărului de infirmiere pentru a micşora cheltuielile ar putea afecta starea de sănătate a pacienţilor, consideră autorii, potrivit cărora acordarea unei atenţii sporite nivelului de pregătire ar putea reduce decesele evitabile în spital.