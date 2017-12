Supraveghere de la Mediu pentru proiectele locale pe bani UE

Ministerul Mediului vrea să supravegheze autorităţile locale implicate în derularea proiectelor cu fonduri europene, cu scopul de a preveni unele întârzieri în aplicarea proiectelor, a spus, ieri, ministrul de resort, Laszlo Borbely. \"Eu nu concep de exemplu ca, în ce priveşte perioadele, când începe derularea investiţiei (cu fonduri europene, n.r.) să nu fie un watchdog de la minister. Vom găsi noi o modalitate să fie totuşi un control, nu neapărat formal, ci să ştim ce se întâmplă în teritoriu ca să putem interveni să nu existe întârzieri de şase luni de zile. Să prevenim cât este posibil acest lucru\", a spus Borbely. Ministrul şi-a motivat decizia precizând că, după aprobarea proiectului, responsabilitatea nu mai este a ministerului, ci trece la agenţiile şi asociaţiile regionale, primării sau consilii locale. \"Acolo este rezolvarea sau eşecul proiectului. Noi trebuie să ne implicăm mai puternic, că doar noi dăm banii. De aceea trebuie să avem un management foarte bine închegat în ce priveşte aceste programe\", a adăugat Borbely. României i-au fost aprobate în 2008 şi 2009 proiecte cu fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu de aproape 1,4 miliarde euro. \"2010 este un an de răscruce. Am ambiţia să avem contracte aprobate de 2,5 miliarde euro la finalul acestui an. Greul acum începe. (... ) România e rămasă în urmă cu câteva procente, sub 10%, faţă de ceea ce s-a angajat la UE. Vrem să recuperăm mult până la sfârşitul acestui an\", a mai spus ministrul Mediului. Prin POS Mediu au fost aprobate 11 proiecte majore în sectorul de apă şi apă uzată, în valoare de aproape 1,2 miliarde euro, patru proiecte majore în sectorul deşeurilor de 117 milioane euro şi un proiect major pe axa de termoficare, în valoare de 75 milioane euro.