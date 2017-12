Supraveghetori la Bac acuzaţi de furt?!

Neregulile la Bac au continuat la Constanţa şi la ultima probă. O elevă a Liceului „C.A. Rosetti” acuză supraveghetorii din sala special amenajată pentru depozitarea bunurilor candidaţilor că i-ar fi furat telefonul mobil marca I-phone 4, pe care îl avea în geantă. Eleva, Elena Burciu, spune că, deşi a sesizat o infracţiune, tot ea a fost acuzată de fraudă. „La garderobă, am semnat un proces de predare, în care am specificat numele, sala de examen şi că geanta este maro. După ce am terminat examenul, mi-am luat înapoi geanta, am semnat şi am ieşit afară. Am sesizat imediat că telefonul nu mai este şi m-am dus să îi întreb ce s-a întâmplat cu mobilul meu. M-au pus să dau o declaraţie precum că mi-am pierdut telefonul, însă eu i-am rugat să îl caute în acea sală, în ideea că poate a căzut din geantă şi este pe jos. Replica lor a fost: „Taci, nu mai comenta!”. Ulterior, au venit două profesoare care mi-au spus că telefonul a fost găsit la baie şi că eu am vrut să copiez. Pentru că nu mi se părea normal ce se întâmplă, am sunat la Poliţie. Eu nu îmi pot explica cum a ajuns telefonul meu din geantă în baie, în condiţiile în care nu am intrat în baie deloc pe parcursul zilei şi nu am ieşit din sală pe parcursul examenului”, a declarat Elena Burciu.

ANCHETĂ Contrar celor spuse de elevă, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) au o altă variantă. Tânăra şi-ar fi lăsat la toaletă telefonul mobil înainte de a începe proba, cel mai probabil cu intenţia de a copia, însă acesta a fost descoperit chiar de preşedinta comisiei. „În timpul monitorizării examenului de Bac, inspectorul şcolar desemnat să monitorizeze desfăşurarea probei împreună cu preşedintele comisiei au identificat, într-un grup sanitar, un telefon pe care l-au sigilat şi l-au închis într-un fişet metalic. În procesul-verbal încheiat în cadrul comisiei de examen s-a consemnat că telefonul va fi predat reprezentanţilor Poliţiei la sfârşitul probei”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ, prof. Cristina Ivan. Cazul a ajuns în atenţia lucrătorilor Secţiei 5 Poliţie Constanţa. Oamenii legii au vizionat vineri după-amiază imaginile de supraveghere, însă tânăra nu apare îndreptându-se spre baie pe niciuna dintre înregistrări. Profesorii supraveghetori din sala unde tânăra a susţinut ultima probă au recunoscut, în faţa anchetatorilor, că eleva nu a ieşit din sală pe parcursul examenului. „Poliţiştii au înregistrat o sesizare scrisă privind furtul unui telefon mobil. S-a deschis o anchetă pentru a se stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul, dar şi pentru a se verifica dacă reclamaţia se confirmă sau nu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, insp. pp. Carmen Şerbănescu.

FURTURI REPETATE? Elevii care au susţinut examenul la „C.A. Rosetti“ spun că acesta nu este singurul caz în care un candidat nu îşi mai găseşte bunurile. „Mai mulţi elevi s-au plâns zilele acestea că le lipsesc diferite sume de bani, telefoane sau pachete cu ţigări, însă nu au vrut să depună plângere pentru că erau convinşi că nu o să îi creadă nimeni”, a mai spus Elena Burciu. „Astăzi, o elevă şi-a „sigilat” poşeta cu scotch, iar când a ieşit, spunea că i-a fost dezlipit scotch-ul. Nu i s-a furat nimic din interior, însă... nu e normal”, a declarat un alt elev, Nicu Ivan. În replică, reprezentanţii ISJ îi îndeamnă pe toţi cei care au fost implicaţi în astfel de evenimente să anunţe autorităţile. „Dacă au dovezi, să se adreseze organelor competente”, a spus Cristina Ivan. Deşi Bac-ul s-a terminat, elevii află abia acum ce spune metodologia de examen în asemenea situaţii: dacă şi-au pierdut diverse bunuri, într-un mod sau altul, şi nu au depus nicio plângere, se pot adresa secţiei de Poliţie pe a cărei rază se află liceul unde au susţinut examenul. Reprezentanţii ISJ au precizat că totul se derulează conform codului penal, respectiv, un bun găsit este predat la Poliţie.