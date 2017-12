Supraviețuire miraculoasă

Un soldat indian a fost descoperit, în mod miraculos, în viață, după ce a stat îngropat timp de șase zile sub un strat gros de zăpadă, în urma unei avalanșe produse în regiunea Kashmir, au anunțat oficiali militari. Bărbatul figura printre cei 10 soldați dați dispăruți în urma unei avalanșe survenite pe ghețarul Siachen, săptămâna trecută, și în privința cărora autoritățile nu mai aveau practic nicio speranță de a-i găsi în viață. Soldatul salvat, Hanamanthappa Koppad, se află în prezent în stare critică, motiv pentru care autoritățile au încercat să-l evacueze de pe munte la spitalul militar din New. Soldatul a fost îngropat sub opt metri de zăpadă și este singurul din cei zece militari dați dispăruți care a supraviețuit, potrivit agenției Press Trust of India (PTI).

