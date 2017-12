Supravieţuire primejdioasă

Guvernul Boc a reuşit să supravieţuiască, dar este evident că va trăi periculos de acum înainte... Sigur că această perspectivă politică primejdioasă pentru PDL şi întreaga coaliţie de guvernare nu ne consolează pe noi, cei mulţi, dar mai ales pe zecile de mii de oameni care au protestat în stradă în ziua dezbaterii moţiunii de cenzură! O asemenea perspectivă nu face nici eşecul moţiunii mai puţin dureros, însă cred că românii îşi vor păstra iluziile intacte, căci doar atât le-a mai rămas, cel puţin atâta vreme cât camarila portocalie va continua să se afle la putere.

Am ascultat tot felul de comentarii şi încă nu sunt sigur că am înţeles bine motivul pentru care moţiunea nu a reuşit să treacă... Poate m-am contaminat şi eu de optimismul lui Victor Ponta! Curios este că exact detaliul de care s-a temut cel mai mult coaliţia de guvernare, anume \"defecţiunea\" vreunui parlamentar, l-a păţit de fapt opoziţia. Versiunea mea, deşi nu sunt singurul care gândeşte aşa, rămâne aceea conform căreia numeroşi deputaţi sau senatori din opoziţie s-au temut pentru \"confortul uninominal\", plătit destul de scump în campania trecută, al fotoliilor pe care le ocupă, deoarece căderea guvernului ar fi deschis perspectiva alegerilor anticipate mai curând decât oportunitatea unui cabinet tranzitoriu de criză. Bănuiesc că de asta s-a temut şi Crin Antonescu, atunci când s-a arătat mai sceptic cu privire la soarta moţiunii. Totuşi, am sentimentul că acei parlamentari ai opoziţiei care au votat împotriva moţiunii s-au fraierit, fiindcă Traian Băsescu şi PDL-ul ar fi încercat să amâne anticipatele, căci rezultatul electoral ar fi fost dezastruos pentru ei!

Este păcat că s-a ratat o astfel de ocazie, când te gândeşti la disperarea şi speranţele zecilor de mii de manifestanţi, dar şi ale milioanelor de români ce au stat cu sufletul la gură... Păcat că politicianismul unor aleşi a ignorat încă o dată interesele populaţiei şi aspiraţiile oamenilor! Până la urmă, la acest adevăr care sună ca un enunţ al limbii de lemn se rezumă totul.