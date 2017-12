Suri Cruise are voie să se joace doar cu copii din secta scientologică

Actorul american Tom Cruise şi soţia sa, Katie Holmes, nu o lasă pe fiica lor, în vîrstă de 3 ani, Suri, să se joace cu copii care nu aparţin sectei scientologice. “Niciodată nu stă cu ceilalţi copii, înainte sau după orele ei de dans. Mama ei o aduce şi apoi o aşteaptă pe hol. Tom şi Katie preferă ca Suri să nu se joace cu alţi copii decît dacă aceştia aparţin cultului scientologic. Ea nu are prea mulţi parteneri de joacă, aşa că se bucură doar de păpuşile ei”, a declarat o sursă pentru revista britanică “Star”.

În ciuda vieţii sale izolate, Suri are multe activităţi care s-o ţină ocupată. Pe lîngă orele de spaniolă şi franceză, Tom şi Katie au înscris-o pe fiica lor şi la cursuri de pian şi vioară. Potrivit apropiaţilor cuplului, cei doi actori refuză să o trateze pe Suri ca pe un copil şi preferă să se poarte cu ea ca fiind un egal al lor. “Ei spun că Suri este un mic adult”, a declarat o sursă. Cuplul a decis ca fiica lor să urmeze cu regularitate cursurile şcolii de scientologie New Village Academy din Los Angeles, înfiinţată în 2008 de bunul prieten al lui Tom Cruise, Will Smith.

Tom Cruise, în vîrstă de 46 de ani, şi Katie Holmes, de 30 de ani, sînt căsătoriţi din noiembrie 2006. Celebrul actor american mai are doi copii, Connor şi Isabella, adoptaţi în timpul căsniciei sale cu actriţa Nicole Kidman. Cultul scientologic, promovat din plin de Tom Cruise şi John Travolta, este considerat o sectă în mai multe ţări europene, unde a făcut şi subiectul unor condamnări judiciare. Acesta a fost fondat în SUA, în 1954, de scriitorul de literatură SF Lafayette Ron Hubbard (1911 - 1986), care a pretins că oamenii poartă în ei urme ale unei vechi civilizaţii extraterestre. Scientologia a obţinut avantaje fiscale rezervate cultelor religioase. De altfel, cultul are statut de întreprindere comercială. Cultul are milioane de adepţi pe care preferă să-i recruteze din cercurile sociale influente. Adepţii trebuie să doneze sume mari de bani pentru a urma cursurile scientologice.