Suri Cruise visează să devină gimnastă

Fetiţa de 6 ani a actorilor Katie Holmes şi Tom Cruise are planuri mari şi pare foarte hotărâtă în ceea ce priveşte viitorul său. Suri Cruise le-a spus părinţilor săi că vrea să devină gimnastă, după ce a participat în calitate de spectatoare la Jocurile Olimpice de anul acesta, de la Londra. Micuţa Suri a fost impresionată în mod deosebit de medaliata cu aur Gabby Douglas la gimnastică, aşa că s-a decis să păşească pe urmele campioanei. ”Suri este înnebunită după Gabby şi după întreaga echipă de gimnastică a SUA. A uitat de actorie şi de modelling şi a spus că vrea să devină olimpică. S-a lăsat prinsă de febra gimnasticii şi, de mai bine de o lună, ia lecţii de la Chelsea Piers, o apropiată a lui Kate. Antrenoarea le-a spus lui Kate şi lui Tom că fiica lor este potrivită pentru acest sport şi are potenţial”, a declarat sursa pentru publicaţia ”National Enquirer”. Aceeaşi sursă a mai precizat că părinţii s-au declarat uşuraţi că fiica lor nu doreşte să îi urmeze în carieră.

În ciuda divorţului lor tensionat, Tom Cruise şi Katie Holmes au găsit un numitor comun în ceea ce priveşte educaţia lui Suri. ”Sunt mulţumiţi că aceasta se îndreaptă către o altă carieră decât aceea de actriţă şi o încurajează în acest sens”, a mai spus apropiatul celor doi. După o căsătorie de cinci ani, Tom Cruise şi Katie Holmes au anunţat la începutul acestui an că vor divorţa. Mariajul lor s-a încheiat oficial la sfârşitul lunii august, în urma divorţului, actriţa urmând să primească o pensie alimentară de 400.000 de dolari pe an. Cei doi au rămas în relaţii amicale şi continuă să comunice, de dragul fiicei lor Suri, care locuieşte cu mama ei, la New York. Katie Holmes a obţinut custodia principală asupra lui Suri, iar Tom Cruise beneficiază de un drept de vizită substanţial.