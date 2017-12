Surori minore însărcinate

Alte două cazuri de adolescente însărcinate au intrat în atenţia autorităţilor după ce viitoarele mame, în vârstă de 15 şi, respectiv, 13 ani, au mers la medicul de familie pentru că, spun ele, li se apropia sorocul. Surorile Marinela şi Denisa Panţu, de 15 şi respectiv 13 ani, au fost examinate ieri, de un medic legist care a înlăturat suspiciunile de viol. Apoi adolescentele au fost supuse unui control ginecologic în urma căruia s-a stabilit că cea mare este însărcinată în opt luni, iar mezina în şapte luni. Surpriza a venit atunci când surorile le-au declarat poliţiştilor că sunt ca şi căsătorite, ele locuind de mai bine de un an cu familiile viitorilor taţi care, la rândul lor, sunt minori. Cele două surori, Denisa şi Marinela Panţu, au rămas orfane în urmă cu mai mulţi ani, după ce părinţii lor au murit, ambii fiind bolnavi de SIDA. Tatăl lor a decedat acum cinci ani, iar mama şi-a găsit sfârşitul în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, unde ispăşea o pedeapsă pentru furt. Fetele au fost crescute de un frate mai mare.

“TREBUIA SĂ JOC CĂMAŞA” Familiile băieţilor s-au supărat când au auzit că surorile sunt însărcinate dar, după spusele lor, “supărarea nu ţine decât 40 de zile, apoi vine fericirea!”. “Copiii s-au îndrăgostit, s-au iubit, iar când s-a aflat de sarcină, i-am spus nepotului meu să o aducă acasă, că nu putem să o lăsăm aşa. La noi, legea este lege. Dacă un copil îşi bate joc de o fată, mai ales dacă este de-a noastră, o luăm la noi. Ştiam că se iubesc, dar nu ştiam că au ajuns atât de departe. M-am supărat foarte tare pe amândoi atunci când am aflat. Dar ce era să zicem ori să facem? Faptul era consumat. Ea nu are mamă, nu are tată, pe mâna cui să o lăsam? La noi este o regulă: dacă doi tineri se iubesc, cei bătrâni le dau acordul să se căsătorească. La nuntă, eu ies să joc cămaşa pe stradă. Tradiţia spune că trebuie să arăt că nora mea este domnişoară. Acum nu mai pot să joc nicio cămaşă! Dar e fată bună şi cuminte şi sunt mulţumită de ea. Le vom face şi nuntă, şi botez”, a declarat Florica Apostol, bunica lui Florin Zlate, unul dintre viitorii taţi.

COPIL CU COPIL “Suntem puţin cam mici, dar o să ne descurcăm, pentru că ne iubim. Muncesc cu ziua şi o să reuşesc să îmi întreţin familia” a declarat Daniel Costache, cel care a lăsat-o însărcinată pe Denisa. Mama adolescentului spune că îşi protejează nora, deoarece îşi doreşte un nepot sănătos. “Au vorbit şapte luni şi apoi au venit acasă şi au zis că vor să se căsătorească. Sunt fericită că e nepotul de la băiat, e bucuria mai mare. Acum trebuie să aşteptăm să facă fata vârsta şi să îi putem căsători”, a declarat Doina Costache, mama lui Daniel Costache.

DOSARE PENALE Tradiţiile comunităţii rome din care fac parte cei patru adolescenţi vin în contradicţie cu legea, motiv pentru care cei doi viitori tătici vor suporta rigorile codului penal. Poliţiştii au întocmit pe numele lui Daniel Costache şi Florin Zlate dosare penale pentru comiterea infracţiunii de întreţinere de act sexual cu un minor şi sunt cercetaţi în stare de libertate. “A fost sesizat Parchetul Judecătoriei care va demara o anchetă în acest caz, iar noi continuăm cercetările”, a declarat cms şef Ion Chiru, şeful Secţiei 1 Poliţie Rurală.