Surprinde-ti prietenii sau familia cu 3 idei de cadouri inedite!

In goana noastra dupa cadoul perfect, nu trebuie nicidecum sa uitam ca felul in care oferim un cadou este aproximativ la fel de important ca si darul in sine. Un cadou trebuie sa spuna intotdeauna o poveste despre tine, sau despre cel caruia doresti sa ii faci cadoul. Stim deja ca este mult mai usor si mai personal sa daruim un cadou care spune ceva despre tine decat sa ai batai de cap cu vesnica intrebare „ce i-ar placea celuilalt sa primeasca”, insa este la fel de usor sa ne gandim la un moment frumos petrecut impreuna cu sarbatoritul si sa legam acest gand de cadoul pe care dorim sa il oferim.

Cadourile scumpe si extravagante ar trebui pe cat posibil sa le evitam, in special daca persoana in cauza nu are acelasi statut ca al tau. De obicei pretul se pune pe intntie si pe poveste din spatele darului si nu pe valoarea acestuia. In acest sens, venim in ajutorul tau cu cateva idei inedite pentru a face un cadou remarcabil.

Bijuteriile

Daca esti o persoana destul de apropiata cu sarbatoritul si vrei sa ii faci un dar cu totul si cu totul special, si care sa reziste in timp, poti opta pentru o bijuterie. In ideea ca vrei ca acest cadou sa aduca un plus de originalitate poti sa personalizezi aceste bijuterii cu numele sarbatoritului sau cu numele persoanei iubite. Bijuteriile de aur sau de argint nu isi pierd niciodata valoarea astfel incat vei fi alaturi de cei dragi multa vreme de acum inainte.

Cadouri practice

Acest gen de daruri sunt fara o valoare simbolica, acesta repreentand un ajutor pentru aniversat. Aici incadram toate lucrurile la care ne putem gandi pentru folosinta zilnca. De la electronice de bucuatarie pana la parfumuri si cosmetice, totul este posibil. Bineinteles incercam sa aflam preferintele prietenului nostru si sa ne indreptam atentia inspre dorintele acestuia. Daca timpul te preseaza si nu ai la dispozitie timpul necesar pentru mersul prin magazine, cea mai buna varianta ne ramane in mediul on-line unde vom gasi de 10 ori mai multe oferte decat in magazinele fizice.

Cadourile simbolice

Daca doresti neaparat sa oferi mai mult decat un simplu cadou, poti opta pt cadourile simbolice, care cu siguranta vor fi apreciate la cote maxime. Ne face o deosebita placere sa iti facem cateva propuneri atipice si indraznete.

In acest sens aducem in fata dumneavoastra kiturile pentru mulaj special create pentru oamenii care doresc cu adevarat sa creeze o amintire personalizata. Acest kit contine anumite pliculete cu pafuri pentru realizarea matritei mainilor. Astfel sarbatoritul/sarbatorita vor avea parte si de o activitate frumoasa impreuna, dar vor avea si un mulaj ingenios plin de emotii si sentimente. Poate fi oferit proaspetelor mamici, tinerilor casatoriti sau cuplurilor de indraostiti. De asemenea poate fi un cadou de casa noua.

O alta sugestie in materie de cadouri simbolice pot fi cadourile personalizate. De la prosoape, paturi, jucarii absolut totul se poare personaliza, astfel incat sarbatoritul sa se simta special.