Surprinzător! Femeile nu știu aceste lucruri despre corpul lor!

Corpul uman este extrem de complex, dar între bărbaţi şi femei există unele diferenţe, pe care nici femeile nu le cunosc.

Femeile au nevoie de anumiţi nutrienţi

Dr. Arielle Levitan, co-autor al The Vitamin Solution: Two Doctors Clear the Confusion about Vitamins and Your Health, a precizat că „majoritatea femeilor nu ştiu că au nevoie de anumiţi nutrienţi. Vitamina D, spre exemplu, este o vitamină găsită în lumina solară şi nu în multe surse de hrană”.

Totodată, femeile au în general deficienţă de fier, ca rezultat al ciclurilor menstruale şi/sau sarcini. De asemenea, multe nu consumă carne roşie, care este cea mai bună sursă de fier, scrie Top Buzz.

Deficienţa de fier poate duce la simptome precum oboseală, migrene, dureri musculare şi subţierea părului.

Pielea femeilor se deshidratează rapid

Sunt mai multe motive pentru acest lucru, unul fiind băile şi duşurile extrem de dese. „Duşurile lungi şi fierbinţi afectează pielea - apa fierbinte înmoaie uleiurile din piele şi pot fi eliminate, ducând la uscarea pielii”, a precizat dermatologul Kathy Taghipour.

Femeile sunt predispuse la anxietate

Femeile au un nivel mai ridicat de cortizol (un hormon de stres), de progesteron (hormon util în timpul sarcinii) şi de estradiol (un steroid natural). Din cauza acestora, au de două ori mai multe şanse să dezvolte anxietate.

Dr. Kimberly Hershenson, terapeut din New York, oferă câteva recomandări pentru a lupta împotriva anxietăţii: „scrie zilnic o listă de zece lucruri pentru care eşti recunoscător”.

Unele detalii cu privire la menstruaţie

Experţii afirmă că multe femei nu posedă cunoaşterea necesară cu privire la ciclurile lor menstruale. Altfel spus, multe femei nu ştiu că menstruaţia nu e o „curăţare”. De asemenea, ciclul menstrual nu este doar intervalul de timp când începe perioada de sângerare; ci este un proces ciclic ce ţine de obicei 28 de zile”, a precizat Noni Ayana, terapeut şi consultant în probleme de educaţie sexuală.