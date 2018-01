Surpriză! Cine este marele câștigător al Premiilor Grammy!

Festivitatea de premiere Grammy a avut, în sfârșit, loc! Așteptată cu nerăbdare de o mulțime de iubitori ai muzicii, din toate colțurile lumii, și-a desemnat, duminică, marii câștigători.Starul R&B Bruno Mars a câştigat principalul premiu al celei de-a 60-a ediţii a Premiilor Grammy, duminică seară, la New York, refuzându-le rapperilor Kendrick Lamar şi Jay-Z onoarea de a deveni primii artişti hip-hop care să câştige categoria Albumul anului după 14 ani, conform Reuters.

Bruno Mars a câştigat 6 premii Grammy, printre care şi cel pentru piesa anului cu hitul său „That's What I Like“, precum şi premiile pentru cea mai bună înregistrare şi cel mai bun album cu piesa şi LP-ul "24K Magic".

Kendrick Lamar, 30 de ani, considerat unul dintre cei mai inovativi artişti rap din generaţia sa, a câştigat 5 premii Grammy, impunându-se la majoritatea categoriilor rezervate muzicii rap cu albumul său DAMN şi extrasul pe single de pe acest album, Humble. Lamar a reuşit să-l învingă pe veteranul Jay-Z şi albumul său "4:44". Deşi nominalizat la 8 categorii, Jay-Z nu a câştigat niciuna şi a hotărât să nu urce pe scenă pentru a interpreta o piesă în ceremonia de 3 ore desfăşurată la New York.

Iată lista celorlalți câștigători:

GENERAL:

- Albumul anului: "24K Magic" - Bruno Mars

- Înregistrarea anului: "24K Magic" - Bruno Mars

- Piesa anului: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cel mai bun artist la debut: Alessia Cara

POP:

- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: "Feel It Still" - Portugal. The Man

- Cel mai bun album pop: Divide - Ed Sheeran

- Cea mai bună interpretare pop solo: "Shape Of You" - Ed Sheeran

DANCE/ELECTRONIC:

- Cea mai bună înregistrare dance: "Tonite" - LCD Soundsystem

- Cel mai bun album Dance/Electronic: "3-D The Catalogue" - Kraftwerk

ROCK:

- Cea mai bună piesă rock: "Run" - Foo Fighters

- Cea mai bună interpretare rock: "You Want It Darker" - Leonard Cohen

- Cea mai bună interpretare metal: "Sultan's Curse" - Mastodon

- Cel mai bun album rock: "A Deeper Understanding" - The War On Drugs

ALTERNATIVE:

- Cel mai bun album alternativ: "Sleep Well Beast" - The National

R&B:

- Cel mai bun album contemporan urban: "Starboy" - The Weeknd

- Cea mai bună interpretare R&B: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cea mai bună piesă R&B: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cel mai bun album R&B: "24K Magic" - Bruno Mars

RAP:

- Cel mai bun album rap: "Damn" - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare rap: "Humble" - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare Rap/Sung: "Loyalty" - Kendrick Lamar Featuring Rihanna

- Cea mai bună piesă rap: "Humble" - Kendrick Lamar

COUNTRY:

- Cea mai bună interpretare country solo: "Either Way" - Chris Stapleton

- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: "Better Man" - Little Big Town

- Cea mai bună piesă country: "Broken Halos" - Chris Stapleton

- Cel mai bun album country: "From A Room: Volume 1" - Chris Stapleton.

Sursa: Agerpres