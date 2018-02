Surpriză de proporții la Delfinariu! Șase delfini vor face senzație!

Modernizarea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) nu se rezumă doar la amenajarea bazinului acoperit, lucrare ce a fost finalizată în urmă cu aproape doi ani. Recent, conducerea obiectivului a anunțat noi investiții și noi vedete, care vor face deliciul vizitatorilor. Primele modificări vor fi făcute pentru a evita cozile care se formează din ce în ce mai des, mai ales în sezonul estival. „Casieria se schimba. Nu vor mai fi cozi, vom avea vânzare online, cu bilete ce se vor putea scana”, a explicat directorul CMSN, Adrian Bîlbă. O investiție mult mai amplă și mai costisitoare are legătură cu amenjarea unui nou bazin, pentru lei de mare. De altfel, Delfinariul pregătește serios terenul pentru venirea unor noi vedete, lei de mare, foci, pinguini și chiar delfini. „Avem de construit un bazin în apropierea celui mic, în care să avem lei de mare, care vor veni deja anul acesta, prin martie-aprilie. Pe lângă ei, mai vin patru foci din Germania, gratis, până la sfârșitul lui martie. Vom mai face un bazin pentru pinguini, a cărui construcție va începe în toamnă, iar iarna viitoare vom aduce și pinguinii. În spatele Delfinariului vom face un bazin de trei milioane de litri conectat cu bazinul mare, în care vor încăpea șase delfini. Cu acest bazin vom îndeplini standardele europene în vigoare și vom putea obține mai mulți delfini, în mod gratuit. Sunt mai multe delfinarii din Europa care, de asemenea, au volumul prea mic de apă pentru a găzdui mulți delfini, așa că, ce au ei în plus ne vor transfera nouă. Am deja promisiuni ferme că voi obține chiar și șase delfini din Barcelona, dacă vom reuși să construim acest bazin”, a mai spus Bîlbă.

NOUL DELFINARIU, INAUGURAT ÎN URMĂ CU DOI ANI

Amintim că, în urmă cu aproape doi ani, a fost inaugurat noul bazin acoperit, care este de două ori mai mare decât cel vechi. Modernizarea noii clădiri a făcut parte dintr-un program derulat de Consiliul Județean Constanța, cu fonduri europene. Dacă, înainte, Delfinariul avea 600 de locuri în gradene, acum a fost extins la 1.300 de locuri și este acoperit complet. Spectatorii post sta acum pe scaune individuale, de foarte bună calitate, care au culori ce nu agresează vizual nici spectatorul, dar mai ales mamiferele marine. Bazinul principal are 1.200 de metri cubi și este în conexiune cu un bazin mai mic, de retenție, care are o capacitate de 180 de metri cubi, unde delfinii vor putea sta înainte de a intra la spectacole.