SURPRIZĂ! Guvernul Dăncilă ar putea avea PATRU VICEPREMIERI!

14:30:16 / 26 Ianuarie 2018

Felicsatan Stroev, kustendiliul-militarat fara...norokk

Ha! Inainte de "sărbători"(mai mult tragice, decat fericite pt Rromarlani), politicastrimea, suboamenii de afuckeri si sulimea kustendilii erau...'estaziati' - Bulgaroiulcuceafafoartegroasa Stroev, seKurist-ceausist nebunadelegat, unul din cei mai dementiali-politicastri pesedisti de la malul marii-plângerii, un cleptomaniac diabolic, a fost cooptat, surprinzator, in eskadronul mortii padurnebunene, ca sinistru la antitransporturi. Boy! Vâlvă mare! Stroev era in al nouălea...iad. Prima promisiune a fost ca va umple Rromarlania de autostrăzi! Personal, am prezis ca nebunul nu va apuca pe...tronul de sinistru, Ziua de Nastere a Luceafărului Romanilor! Ceva bun a facut, totusi, dementul-sociopat. La kefereu in Tampitopole tronau doi scarBossi Greco-Tzigani infatuati, cleptomaniaci. Bulgaroiu' i'a matrasit pe baragladine...