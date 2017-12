SURPRIZĂ ÎN SUA: Americanii una au spus și alta au votat?!

America este țara tuturor posibilităților și asta pare să se demonstreze o dată în plus la alegerile prezidențiale din acest an. După ce părea că toată lumea, cu vedetele de la Hollywood în frunte, s-a dezis de excentricul și imprevizibilul miliardar republican Donald Trump, optând pentru... răul mai mic, o femeie în premieră la Casa Albă și mersul pe un drum bătătorit de cel puțin două decenii, iată că SUA ne surprind din nou. La nivel declarativ, americanii au vrut-o pe Hillary Clinton, dar practic, l-au votat parcă mai mult pe Donald Trump, asumându-și riscurile aduse de acesta. Rezultatele care îl indică învingător pe republican au șocat, totuși, o bună parte din americani, probabil la fel cum și britanicii s-au dezmeticit după referendumul din vară că vor ieși din UE. Poate că mulți au fost prea siguri pe victoria lui Hillary Clinton ca să îl mai ia în calcul pe Donald Trump, la fel cum și britanicii nu au știut ce votează sau au crezut că rămânerea în UE este ceva prea evident și au votat împotriva UE doar pentru a sancționa clasa politică. Cert este că la fel ca americanii care se declară deja șocați, piețele financiare reacționează deja și în curând vom avea și dimensiunile impactului pe care rezultatul alegerilor din SUA îl va avea asupra lumii întregi.

DONALD TRUMP A CÂŞTIGAT SCRUTINUL PREZIDENŢIAL ÎN STATELE UNITE

Candidatul republican, Donald Trump, a câştigat scrutinul prezidenţial din Statele Unite, depăşind pragul de 270 de electori federali, conform proiecţiilor realizate de agenţia de ştiri Associated Press.

După anunţarea proiecţiilor din statul Wisconsin, Donald Trump are cel puţin 274 de voturi ale electorilor federali, devenind astfel al 45-lea preşedinte al Statelor Unite.

Conform unor surse citate de presa americană, candidatul democrat, Hillary Clinton, l-a sunat pe Donald Trump pentru a-l felicita.

ÎNJURĂTURI LA CASA ALBĂ

Șocul apariției lui Donald Trump în fruntea clasamentului electoral pare să ia o întorsătură nu tocmai îmbucurătoare. Lucrurile par să se schimbe dramatic după ce americanii și-au exercitat votul. Chiar dacă rezultatele încă se mai modifică, Donald Trump conduce în rezultatele preliminarii, iar cursa este strânsă înaintea încheierii numărării voturilor. De exemplu, în statul Michigan, fief democrat, Trump a înregistrat 47,9% din voturi, la Hillary Clinton, 47%, după numărarea a 75% din voturi, o surpriză de proporții pentru democrați. Faptul că Trump este pe primul loc în acest moment a adus nemulțumire în rândul susținătorilor lui Clinton. O parte dintre americanii care s-au strâns la Casa Albă l-au aclamat pe Trump, însă alții, nu puțini la număr, l-au înjurat, nemulțumiți că el ar putea fi cel ce ar urma să-i conducă în următorii ani, informează B1tv.

Hillary Clinton a câştigat scrutinul în statele Washington, Nevada şi Oregon și are 215 de voturi ale electorilor, în timp ce Donald Trump are 244 de voturi, după ce a câștigat statele Georgia, Utah şi Iowa, conform unor proiecţii anunţate de agenţia AP. Anterior, candidatul democrat, Hillary Clinton, avea un total de 209 de voturi ale electorilor, în timp ce republicanul Donald Trump avea 232 voturi în Colegiul Electoral. Pentru a fi ales, este necesar ca un candidat să obţină majoritatea voturilor electorilor, adică 270 din totalul de 538 voturi din Colegiul Electoral.

TRUMP, ÎNVINGĂTOR ÎN STATUL-CHEIE PENNSYLVANIA

Candidatul republican a obţinut victoria în statul-cheie Pennsylvania, au anunţat unele posturi americane de televiziune. Pennsylvania are 20 de voturi în Colegiul Electoral și a votat, de fiecare dată, candidatul democrat la alegerile prezidențiale, începând din 1992. Victoria lui Donald Trump în acest stat spune foarte multe despre nivelul de nemulțumire al americanilor din Pennsylvania sau despre prea marea siguranță a democraților în victoria lui Hillary Clinton. De altfel, se pare că fostul președinte american Bill Clinton i-ar fi reproșat soției sale că nu a făcut mai multe... escale de campanie înaintea alegerilor, avertizând-o că această implicare mai scăzută decât a rivalului său ar putea să o coste scump. Se pare că Bill Clinton a intuit corect. Hillary Clinton are 215 de voturi ale electorilor, în timp ce Donald Trump are 264 de voturi în Colegiul Electoral și mai are nevoie doar de șase pentru a câștiga alegerile.

HILLARY CLINTON ȘI-A CAM ANUNȚAT ÎNFRÂNGEREA PE... TWITTER

Nemulțumirea este imensă în tabăra candidatei democrate, susținătorii lui Hillary Clinton fiind în stare de șoc. Frustrarea, dezamăgirea și uluirea se putea citi pe chipurile multor americani, în transmisiunile în direct ale televiziunilor. Fanii lui Clinton care s-au strâns să urmărească evoluția rezultatului votului au izbucnit în lacrimi, după ce Hillary Clinton a postat un mesaj pe Twitter în care își recunoște într-un anume fel înfrângerea, informează B1tv. Aceasta și-a lăudat echipa de campanie, mulțumindu-le tuturor, indiferent care va fi rezultatul final: ”Această echipă are foarte multe motive pentru a se mândri. Orice se va întâmplă în seara asta, vă mulțumesc pentru tot”. Totuși, mai optimist din fire dar și poate mult mai detașat în privința rezultatelor, președintele Barack Obama a declarat că ”soarele va răsări dimineață”, probabil sperând într-o minune peste... noaptea în care au intrat americanii.

Spaima din sufletele celor care au sperat ca Hillary să fie al 45-lea președinte al SUA a pus deja stăpânire și pe mediul online. Site-ul de internet al serviciului canadian de imigrări a fost deja suprasolicitat de acei americani care înainte de alegeri anunțau sus și tare că dacă nu iese Hillary Clinton președinte, vor emigra, relatează jurnaliștii de la Russia Today, citați de B1tv.

PARTIDUL REPUBLICAN PROBABIL VA MENŢINE MAJORITATEA ÎN AMBELE CAMERE ALE CONGRESULUI

Partidul Republican probabil va menţine majoritatea atât în Camera Reprezentanţilor, cât şi în Senatul Statelor Unite, conform unor proiecţii prezentate de Reuters. Republicanii au câştigat deja cel puţin 247 de locuri în Camera Reprezentanţilor, astfel că vor menţine majoritatea pe care o au de şase ani. Şi în Senat este de aşteptat ca republicanii să menţină majoritatea. În scrutinul de marţi se aleg toţi cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanţilor şi 34 dintre cei 100 de membri ai Senatului.

S-AU ÎNCHIS SECȚIILE DE VOT

Secțiile de votare din statul amercan Alaska s-au închis la ora României 8, acestea fiind ultimele rămase pe teritoriul Statelor Unite în care procesul de vot continua să se desfășoare. În general, votul din Alaska nu are efect asupra rezultatului la alegerile prezidențiale, însă, în acest an, victoria nu a fost încă atribuită vreunui candidat, așa că voturile electorilor de aici ar putea sa devină mai importante, notează BBC News.Hillary Clinton are 215 de voturi ale electorilor, în timp ce Donald Trump are 244 de voturi în Colegiul Electoral.

GRABA CU FELICITĂRILE

Paul Ryan, preşedintele Camerei Reprezentanţilor şi unul dintre cei mai influenţi lideri ai Partidului Republican, l-a sunat deja pe Donald Trump, pentru a-l felicita, afirmă surse citate de Reuters. Paul Ryan, care de-a lungul campaniei a oscilat în susţinerea acordată lui Donald Trump, a discutat deja prin telefon cu acesta şi cu Mike Pence, candidat la funcţia de vicepreşedinte.

Marine Le Pen, liderul formaţiunii populiste franceze Frontul Naţional, îl felicită pe republicanul Donald Trump pentru eventuala victorie în scrutinul prezidenţial din SUA. ”Felicitări noului preşedinte al SUA, Donald Trump şi poporului american liber”, a transmis Marine Le Pen prin Twitter. Conform datelor existente la această oră, Donald Trump are şanse extrem de mari să devină preşedinte al Statelor Unite.

„LUPTA PENTRU HILLARY NU S-A ÎNCHEIAT“

Șeful de campanie a lui Hillary Clinton, John Podesta, a îndemnat susținătorii democrați aflați la sediul de campanie din New York să meargă acasă, însă a ținut să îi asugre pe aceștia că lupta pentru candidata democrată nu s-a încheiat. ”Hillary nu își recunoaște încă înfrângerea; încă numărăm, pentru că fiecare vot contează”, a declarat Podesta, după ce mesajul acesteia pe Twitter păruse să arate tocmai contrariul. Oricum, raportul federal arăta o victorie a lui Trump cu 264 de voturi, față de 218 voturi pentru Clinton.

SCHIMBARE DE ATITUDINE

Foarte vocală și sigură pe poziția sa în timpul campaniei electorale, candidata democrată Hillary Clinton pare acum să renunțe la această atitudine. Șeful său de campanie, John Podesta, a declarat că fosta Primă Doamnă nu va rosti niciun discurs în urma alegerilor. În schimb, Donald Trump a promis că va susține în curând un discurs, spre disperarea și mai mare a celor care au votat-o pe Hillary și s-au trezit cu Donald. În timp ce susținătorii democraților au părăsit în număr mare sediul de campanie de la New York, ascultând îndemnurile lui John Podesta, Donald Trump a ajuns la sediul său de campanie din metropola americană, pentru a-și pregăti discursul de învingător.

INCIDENT ARMAT LÂNGĂ O SECȚIE DE VOT DIN CALIFORNIA

În general, ziua alegerilor prezidențiale din SUA s-a desfășurat fără incidente majore, dar un atac armat tot a avut loc, parcă pentru un plus de... culoare într-o zi atât de importantă pentru toată suflarea planetei. O secţie de votare din statul american California a fost închisă temporar, din cauza unui atac cu o armă de foc produs în apropiere, cel puţin patru persoane fiind rănite. Incidentul a avut loc marţi seară (miercuri dimineaţă, ora României) în zona Azusa, la circa 50 de kilometri de oraşul Los Angeles. Un individ a deschis focul cu o armă de foc, rănind cel puţin patru persoane.

PESTE 60% DINTRE AMERICANI AU DECIS ÎNAINTE DE SEPTEMBRIE CU CINE VOR VOTA

Un sondaj comandat la ieșirea de la urne de postul american de televiziune CNN arată că peste 60% dintre cetăţenii americani au decis înainte de luna septembrie cu cine vor vota în scrutinul prezidenţial. Astfel, potrivit sondajului, 62% dintre cetăţenii americani au stabilit înainte de luna septembrie cu cine vor vota pentru funcţia de preşedinte. Cele mai recente sondaje de opinie publicate de Fox News şi ABC/Washington Post înaintea votului arătau că Hillary Clinton ar avea un avans de 4% în faţa lui Donald Trump în preferinţele de vot, dar media din ultimele şapte zile efectuată de Institutul Real Clear Politics îi oferea un avantaj de doar 2%.

Trei sferturi dintre cetăţenii americani au votat pentru un lider puternic, iar peste 55% declară că nu se identifică deloc cu ţara în care trăiesc, relevă un sondaj Reuters/Ipsos efectuat la ieşirea de la urne, pe un eşantion reprezentativ de 10.000 de cetăţeni americani. Principalele concluzii ale sondajului sunt că 72% dintre alegători cred că economia americană este gestionată astfel încât să fie avantajaţi oamenii bogaţi şi influenţi, 75% cred că SUA au nevoie de un lider puternic, care să ia ţara înapoi de la cei bogaţi şi influenţi, 68% cred că partidelor tradiţionale şi politicienilor nu le pasă de oamenii de rând, 76% cred că presa este interesată mai mult de bani decât de prezentarea adevărului, iar 57% nu se identifică deloc cu Statele Unite. Trist, dar o fi și adevărat?!

SCĂDERI PUTERNICE PE PIEȚELE DE CAPITAL

Piețele de capital și moneda americană au înregistrat scăderi importante, în condițiile unei curse prezidențiale strânse în Statele Unite, investitorii reacționând cu teamă la posibilitatea unei victorii a republicanului Donald Trump în alegeri, scrie Reuters. ”Piețele de capital reacționează de parcă cei patru călăreți ai Apocalipsei tocmai ce au plecat de la Trump Tower”, a remarcat Sean Callow, un oficial al companiei Westpac din Sydney. Prețul aurului a crescut spectaculos, în timp ce moneda națională mexicană a intrat în picaj, după ce Donald Trump a câștigat statul-cheie Carolina de Nord. Acțiunile futures americane au scăzut cu peste 4,5%, efectul alegerilor din SUA fiind similar cu cel resimțit după votul britanicilor de a părăsi Uniunea Europeană, când piețele globale au înregistrat pierderi de mai multe trilioane de dolari.

Investitorii se tem că o victorie a lui Donald Trump ar putea cauza haos pe piețele de capital din întreaga lume și ar avea efecte incerte asupra comerțului mondial. Moneda mexicană s-a prăbușit cu peste 12% față de dolar, aceasta fiind cea mai radicală evoluție pe o zi din ultimele două decenii. Doalrul a pierdut teren atât în fața yenului japonez, cât și în fața monedei euro, scăzând cu 3,5%, respectiv 2,2%.

TRUMP, PREFERAT DE ALEGĂTORII ALBI FĂRĂ STUDII SUPERIOARE, CLINTON, DE NONALBI

Sabotat pe față de toate publicațiile mari din SUA, Donald Trump pare să își ia revanșa, după ce cotidianul ”New York Times” a admis că acesta are 94% șanse să câștige alegerile prezidențiale din SUA. Fox News, la rândul său, îl anunța pe Trump cu 254 de electori, față de 209 ai lui Clinton.

Agenția Associated Press a făcut și o primă constatare în urma exit poll-urilor, în privința electoratului. Astfel, republicanul Donald Trump se bucură de o largă susținere din partea alegătorilor albi fără studii superioare, în timp ce democrata Hillary Clinton este preferată de electoratul nonalb. Datele preliminare ale exit-poll-urilor efectuate de Edison Research arată că aproape două treimi din alegătorii albi care nu au studii superioare au declarat că au votat pentru candidatul republican, în timp ce în rândul alegătorilor albi cu educație superioară, voturile sunt împărțite aproape egal între principalii doi candidați la președinția SUA. Avantajul lui Trump față de Clinton în rândul electoratului feminin alb este însă mai scăzut decât cel înregistrat în urmă cu patru ani de candidatul republican în fața lui Obama. Pe de altă parte, Hillary Clinton se bucură de sprijinul electoratului nonalb, cu nouă din zece afro-americani declarând că au votat candidata democrată. De asemenea, doi din trei hispanici și asiato-americani au votat-o pe Clinton.

Se pare că asistăm la acele... voturi pe furiș date republicanului, întrucât favorita declarată a fost Hillary Clinton iar acei americani care îl doreau pe Trump președinte au preferat să nu își declare simpatia, de teama ridicolului sau a unor discuții în contradictoriu. Surpriza este cu atât mai mare pentru toată lumea cu cât republicanul vine din mediul de afaceri, nu a avut un program electoral bine structurat, a gafat mai la toate capitolele, în frunte cu problema imigranților și chestiunile de politică externă, în timp ce rivala sa democrată a mers pe linia sigură trasată de sistem. Asistăm, așadar, după toate probabilitățile și... rezultatele parțiale, la un moment istoric nu prin alegerea unei femei la Casa Albă, ci prin alegerea unui... amator, unui personaj imprevizibil și mult mai dificil de controlat. Se pare că americanii, tradiționaliști din fire dar și diplomați, au preferat ca la nivel declarativ să se arate deschiși ideii de a avea prima femeie în funcția supremă a statului, dar au demonstrat contrariul la vot. Dacă nu se întâmplă vreo minune de ultim moment, lumea a ratat ocazia de a fi condusă de trei femei, Angela Merkel în Germania, Theresa May în Marea Britanie și Hillary Clinton în SUA.