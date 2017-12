Surpriza lui Gache

Confruntat cu mari probleme în compartimentul ofensiv, Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, a făcut o mişcare surprinzătoare. Tehnicianul constănţean a decis să-l convoace pe Daniel Chiguo pentru meciul cu Poli Iaşi, programat sîmbătă, în deplasare, în etapa a şasea a Ligii I, chiar dacă atacantul nu este pus la punct la capitolul fizic. Africanul l-a impresionat însă pe Gache prin forţă şi tehnică la antrenament şi, în funcţie de scor ar putea intra pe teren în repriza secundă. Un alt debutant oprit în lot este portarul Isleam Timur, chemat de la echipa secundă a grupării de pe litoral după accidentarea lui Vlas. În schimb, portughezul Monteiro, prezentat oficial miercuri, va evolua pentru FC Farul II. Nici Mihai Guriţă nu va juca la Iaşi, întrucît situaţia sa contractuală nu este clară. Cazul veteranului în vîrstă de 34 de ani va fi luat în discuţie marţi de Comisia pentru Statutul Jucătorului, care va decide dacă poate fi legitimat de formaţia constănţeană. “Rechinii” au plecat ieri spre Bacău, unde au înnoptat, urmînd să ajungă astăzi la Iaşi.

Altfel, Constantin Gache a declarat că actuala ediţie de campionat este una extrem de puternică “Pare a fi un campionat mult mai bun şi, cînd se vorbea la început că o să fie tare, eram destul de sceptic şi mă gîndeam că sînt snoave, dar s-a dovedit că nu este aşa pentru că în general s-au întărit toate echipele şi vedeţi ce se întîmplă cînd joacă o echipă de primă mărime cu alta aflată teoretic la retrogradare, gen Mioveni - Dinamo, Steaua - Ceahlăul. Din punctul nostru de vedere, am început foarte slab. După meciul cu Craiova, am jucat destul de bine cu Steaua, am închis bine culoarele dar nu am îndrăznit mai mult şi nu am pus mai probleme, dar nici eu nu au avut ocazii de gol. La Buzău s-a întîmplat acelaşi lucru şi am pierdut nemeritat, dar punctele nu le-am luat. La meciul cu Ceahlăul, paradoxal, în prima repriză au avut ei ocazii şi dacă marcau alta era situaţia. Subliniez însă în mod deosebit descătuşarea după marcarea primului gol, parcă am fost altă echipă, am zburdat pe teren, dar acel meci este istorie şi trebuie să abordăm cu curaj meciul de la Iaşi”, a explicat antrenorul Farului.

„Rechinii”, contraţi de ieşeni

După ce constănţenii au anunţat că merg la Iaşi să cîştige, preşedintele lui Poli, Sorin Boca a replicat prompt. “Cred că ne aşteaptă un joc foarte greu, avînd în vedere că ei sînt odihniţi, nejucînd meciul cu Dinamo. Am văzut că au declarat că vin să bată la Iaşi, dar sper să se întîmple la fel ca şi altă dată, cînd unii au venit siguri că bat aici şi au plecat învinşi”, a spus oficialul moldovean, explicînd de ce este un joc extrem de important pentru elevii lui Ionuţ Popa: “Jucătorii sînt cu primele şi contractele la zi. Au avut ca obiectiv cinci puncte în cinci meciuri, dar rămîne să luăm o decizie după meciul cu Farul. Dacă, Doamne fereşte, rezultatul nu va fi cel dorit, se va ţine cont şi de înfrîngerea de la Piatra Neamţ”.