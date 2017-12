Surpriza mai poate veni doar de la marginea Europei!

Din 1990 încoace, la fiecare turneu final al Campionatului Mondial de fotbal în semifinale s-a calificat cîte o formaţie surpriză. Au fost Bulgaria în 1994, Croaţia în 1998, Turcia şi Coreea de Sud (bonificaţie pentru că s-a jucat în Asia!) în 2002. La actualul turneu final surprizele sînt foarte puţine şi şansele ca în semifinale să ajungă o echipă mică au scăzut simţitor. După desfăşurarea optimilor de finală au mai rămas doar două candidate la realizarea marii surprize - Portugalia şi Ucraina, ţări situate geografic la extremele Europei. Formaţia lusitană va întîlni Anglia în sferturi de finală, dar are un handicap destul de mare - eliminările suferite de Deco şi Costinha şi accidentarea lui Cristiano Ronaldo. Avantajul portughezilor este prezenţa pe banca tehnică a lui Scolari, cel care a obţinut titlul mondial cu Brazilia şi, în plus, a cîştigat ambele dispute pe care le-a avut cu Eriksson! Ucraina are o misiune mult mai grea decît Portugalia, urmînd să întîlnească Italia, una din marile favorite la titlul mondial. Deşi beneficiază de serviciile unuia din cei mai buni jucători din lume - Şevcenko, Ucraina este o echipă modestă comparativ cu Portugalia. Evident, în fotbal calculele hîrtiei n-au o valoare prea mare, dar turneul final din Germania pare să fie chiar excepţia de la regulă! Rămîne să vedem dacă Portugalia sau Ucraina - sau poate amîndouă?!? - vor trece peste calculele hîrtie şi vor reprezenta surpriza acestei ediţii a Campionatului Mondial. Pe cine mizaţi - vestul sau estul Europei?