Surpriză pe Arena Naţională în Liga 1

Sâmbătă seară, în primele două partide din etapa a 26-a a Ligii 1 la fotbal, ultima din sezonul regulat, s-au înregistrat următoarele rezultate: ACS Poli Timișoara - Concordia Chiajna 1-1 (Şeroni 90 / Albu 10) şi FC Steaua Bucureşti - ASA Tg. Mureș 1-1 (Gnohere 73 / M. Constantin 65-pen.).

Ultima clasată, ASA Tg. Mureş, a produs surpriza şi a remizat cu FCSB, spectatorii prezenţi pe Arena Naţională cerând demisia antrenorului Laurenţiu Reghecampf.

Duminică seară vom afla ce echipă va rata play-off-ul, dintre CFR Cluj, CS Universitatea Craiova, Gaz Metan Mediaș şi Dinamo Bucureşti. FC Viitorul, FC Steaua Bucureşti şi Astra Giurgiu sunt calificate în play-off indiferent de rezultatele din ultima rundă.

Programul partidelor - duminică, 5 martie, ora 20.30: CFR Cluj - FC Viitorul, CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaș (se joacă la Pitești), Pandurii Tg. Jiu - FC Dinamo Bucureşti (se joacă la Drobeta Turnu Severin); luni, 6 martie, ora 18.00:FC Voluntari - CSMS Poli Iași (se joacă la Bucureşti, pe stadionul „Dinamo”), ora 20.30: Astra Giurgiu - FC Botoşani. Meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 51p (golaveraj: 39-21), 2. FC Steaua 47p (34-22), 3. Astra 41p (29-28), 4. CFR 40p (41-23), 5. Craiova 40p (35-26), 6. Gaz Metan 39p (36-26), 7. Dinamo 38p (38-33), 8. Botoşani 32p (30-28), 9. Voluntari 30p (30-36), 10. Iaşi 26p (27-31), 11. Concordia 25p (17-32), 12. Pandurii 19p (24-40), 13. ACS Poli 14p (25-42), 14. ASA 12p (20-37). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.