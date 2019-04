Surpriza-bombă pentru Liviu Dragnea? Sau nu?

Iată că minoritățile, altele decât cea maghiară, vin cu o surpriză de proporții pentru Liviu Dragnea... Varujan Pambuccian, reprezentantul acestora, face un dublu anunț. Că nu există nicio înțelegere politică cu PSD în sensul votării unei restructurări a Guvernului cu ocazia remanierii prin Parlament și, în al doilea rând, că cei pe care îi reprezintă au opinii diferite, unii dintre aceștia nefiind deloc înclinați să voteze în favoarea PSD. Ceea ce înseamnă că întreg demersul ar putea fi aruncat în aer.

Am făcut, în urmă cu câteva zile, într-o analiză, un calcul aritmetic din care a rezultat că PSD și ALDE au împreună o majoritate în plenul Parlamentului de 7 voturi. Desigur, dacă îi luăm în calcul strict pe senatorii si deputații celor două partide. Întrebat fiind cum anume va trece prin Parlament remanierea Guvernului pe calea restructurării, președintele PSD a afirmat de mai mule ori în mod categoric că dispune de o majoritate solidă. Și, prin urmare, nu vor exista probleme la vot. Iar acest vot, tot conform lui Dragnea, ar trebui să aibă loc miercuri. Adică peste numai 2 zile. În pline sărbători pascale. Pe ce se bazează Dragnea?

Logic pe o prezență de 100% a parlamentatilor PSD și ALDE. Ceea ce realist vorbind este cu neputință . Este fatal ca unii să fie bolnavi, alții să se prefacă bolnavi și să mai existe și câțiva senatori și deputați care să refuze tacit sau explicit să își anuleze concediile, unele peste hotare plătite cu bani grei. Prin urmare, Liviu Dragnea, care e un bun strateg parlamentar și electoral, a identificat existența unei muniții parlamentare suplimentare. Și, logic, m-am gândit la minorități. Minoritățile, altele decât de cea maghiară, dispun de 17 voturi in Parlament. Cu 17 voturi in plus, PSD ar dispune într-adevăr de o majoritate confortabilă. Și m-am mai gândit și la eventualitatea în care, pe ultima sută de metri, PSD ar face un acord in acest sens cu UDMR, plătit firește cu prețul piperat care ar fi urmat să fi pretins de maghiari. Iată însă că UDMR, prin vocea președintelui acestui partid, a declarat cât se poate de răspicat, explicând și de ce, că nu acceptă o restructurare a Guvernului prin Parlament cu unicul obiectiv de a face remanierea sacrificând o importantă prerogativă a președintelui României. Nu cred că mai este în aceste condiții loc de întors legat de UDMR. Iar acum a venit bomba.

Bomba este că nici pe voturile celorlalte minorități nu se poate baza PSD, decât cel mult teoretic. Varujan Pambuccian și-a exprimat un punct de vedere după ce a constatat care este starea de spirit a celor 17 parlamentari pe care îi reprezintă. A explicat faptul că nu i-a consultat pe fiecare în parte. Că nu știe care este scorul. Că urmează să aibă o discuție cu ei dar că este exclus ca la capătul acesteia să se ia vreo decizie de a se vota în bloc în favoarea restructurării. Cu atât mai mult cu cât a observat că opiniile sunt împărțite. Unii ar susține PSD, alții i-ar susține pe liberali. Mai mult chiar, a lăudat PSD, afirmând că Liviu Dragnea, înțelegând care este situația, nici măcar nu a încercat un demers politic în acest sens.

Ei bine, iată că toate calculele liderului PSD pot fi date peste cap. Buturuga mică ar putea răsturna carul mare. Așa cum s-a mai întâmplat când a căzut Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Și mă întreb, nu care cumva prinde astfel contur un scenariu ipotetic pe care l-am lansat cu ceva vreme în urmă conform căruia PSD va face în așa fel încât să fie ejectat de la guvernare? Urmând să se reîncarce electoral în opoziție?