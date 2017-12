Surprize de la meteo!

Meteorologii vin cu vești bune! Zilele acestea vor fi plăcute, cu temperaturi în creștere, în Dobrogea. Sâmbătă, 3 octombrie, vremea se va încălzi ușor, astfel că vom avea maxime cuprinse între 19 și 22 de grade Celsius și minime între 9 și 15 grade C, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Tot sâmbătă vom avea parte din plin de soare, așa că nu strică o plimbare. Duminică, 4 octombrie, temperaturile minime se vor încadra între 11 și 16 grade C, maximele vor urca până la 24 de grade C, iar cerul va fi variabil, parțial însorit. Și luni, 5 octombrie, soarele ne va surâde pe parcursul întregii zile, când vom avea maxime între 20 și 24 de grade C.

Citește și:

Se încălzește vremea. 24 de grade Celsius în weekend!