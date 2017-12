Surprize de la meteo. Vezi când revin ploile!

Doar până joi, 5 noiembrie, vremea se va mai menţine caldă pentru această perioadă în Dobrogea, cu o medie regională a temperaturilor maxime ce se va situa în jurul valorii de 14 grade Celsius. După această dată, meteorologii anunță o răcire accentuată, ce se va resimţi la valorile diurne ale temperaturii aerului, astfel că media regională nu va mai depăși 9 grade C pe 7 noiembrie, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Condiţiile pentru ploi slabe și izolate vor fi în creştere începând de vineri, 6 noiembrie. Meteorologii spun că săptămâna viitoare va debuta cu o încălzire uşoară, spre o medie de 12 grade C, iar până la sfârşitul intervalului, valorile termice vor continua să se menţină în limitele normale ale perioadei. Temperaturile nocturne nu vor avea variaţii semnificative pe întreaga perioadă de prognoză, acestea urmând a se situa între 3 şi 6 grade C.