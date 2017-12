Surprize în prima etapă la CM de handbal feminin

Ediţia a 23-a a Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania a programat meciurile din prima etapă, iar surprizele nu au lipsit. În grupa României, Slovenia a învins Franţa, în timp ce Spania a trecut de Angola. Japonia a remizat cu Brazilia, campioana mondială din 2013, iar Coreea de Sud a câştigat întâlnirea cu Olanda, vicecampioana mondială din 2015. Campioana mondială en titre, Norvegia, a dispus fără probleme de Ungaria, iar Muntenegru a depăşit clar Danemarca.

Rezultatele din prima etapă - vineri, 1 decembrie - Grupa D: Germania - Camerun 28-15 (12-7). sâmbătă, 2 decembrie - Grupa A: România - Paraguay 29-17 (16-7), Franţa - Slovenia 23-24 (10-13), Spania - Angola 28-24 (15-13). Grupa B: Cehia - Argentina 28-22 (14-9), Suedia - Polonia 30-33 (15-17), Norvegia - Ungaria 30-22 (21-11). Grupa C: Rusia - Tunisia 36-16 (14-9), Brazilia - Japonia 28-28 (12-15), Danemarca - Muntenegru 24-31 (12-17). Grupa D: Serbia - China 43-23 (21-11), Olanda - Coreea de Sud 22-24 (11-14).

Programul partidelor din etapa a doua - duminică, 3 decembrie - ora 15.00: România - Slovenia (Grupa A), Polonia - Cehia (Grupa B), Tunisia - Brazilia (Grupa C), Camerun - Serbia (Grupa D); ora 18.45: Muntenegru - Rusia (Grupa C); ora 19.00: Angola - Franţa (Grupa A), Ungaria - Suedia (Grupa B), China - Olanda (Grupa D); ora 21.15: Japonia - Danemarca (Grupa C); ora 21.30: Paraguay - Spania (Grupa A), Argentina - Norvegia (Grupa B), Coreea de Sud - Germania (Grupa D).

După disputarea întâlnirilor din grupe, primele patru clasate se vor califica în optimile de finală. Finala este programată la 17 decembrie, la Hamburg.