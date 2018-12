Surprize în UEFA Champions League

Steaua Roşie Belgrad a dat lovitura, marţi seară, în etapa a patra a Ligii Campionilor la fotbal, câştigând cu scorul de 2-0 întâlnirea cu FC Liverpool. Iar FC Bruges a administrat un sever 4-0 celor de la AS Monaco, chiar pe terenul echipei franceze, care nu mai are şanse de calificare în optimile UEFA Champions League. Lokomotiv Moscova a suferit a patra înfrângere consecutivă, dar cel mai important aspect este că înaintea ultimelor două etape în Grupele A, B, C şi D, o singură formaţie, FC Barcelona, şi-a asigurat, matematic, biletul pentru optimi.

Rezultate - GRUPA A: AS Monaco - FC Bruges 0-4 (Vanaken 12, 17-pen., Wesley 24, Vormer 85), Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2-0 (Saúl Ñíguez 33, Griezmann 80). Clasament: 1. Dortmund 9p (golaveraj: 8-2), 2. Atletico 9p (7-6), 3. Bruges 4p (6-5), 4. Monaco 1p (2-10).

GRUPA B: Internazionale Milano - FC Barcelona 1-1 (Icardi 87 / Malcom 83), Tottenham Hotspurs - PSV Eindhoven 2-1 (Harry Kane 78, 89 / Luuk de Jong 2). Clasament: 1. Barcelona 10p (11-3), 2. Internazionale 7p (5-5), 3. Tottenham 4p (7-9), 4. PSV 1p (4-10).

GRUPA C: Steaua Roşie Belgrad - FC Liverpool 2-0 (Pavkov 22, 29), SSC Napoli - Paris Saint-Germain 1-1 (Insigne 63-pen. / Bernat 45+2). Clasament: 1. Liverpool 6p (7-5), 2. Napoli 6p (4-3), 3. PSG 5p (11-7), 4. Steaua Roşie 4p (3-10).

GRUPA D: Schalke 04 Gelsenkirchen - Galatasaray Istanbul 2-0 (Burgstaller 4, Uth 57), FC Porto - Lokomotiv Moscova 4-1 (Héctor Herrera 2, Marega 43, Corona 67, Otávio 90+3 / Farfán 59). Clasament: 1. Porto 10p (9-3), 2. Schalke 8p (4-1), 3. Galatasaray 4p (3-3), 4. Lokomotiv 0p (2-11).

PROGRAMUL PARTIDELOR DE MIERCURI SEARĂ

ora 19.55 - GRUPA G: CSKA Moscova - AS Roma. Clasament: 1. Roma 6p (8-3), 2. Real 6p (5-2), 3. CSKA 4p (3-5), 4. Plzen 1p (3-9).

GRUPA H: CF Valencia - Young Boys Berna (meciul va fi arbitrat de Istvan Kovacs). Clasament: 1. Juventus 9p (6-0), 2. Manchester United 4p (3-1), 3. Valencia 2p (1-3), 4. Young Boys 1p (1-7).

ora 22.00 - GRUPA E: Benfica Lisabona - Ajax Amsterdam, Bayern Munchen - AEK Atena. Clasament: 1-2. Ajax şi Bayern 7p (5-1), 3. Benfica 3p (3-5), 4. AEK 0p (2-8).

GRUPA F: Manchester City - Şahtior Doneţk, Olympique Lyon - Hoffenheim. Clasament: 1. Manchester City 6p (6-3), 2. Lyon 5p (7-6), 3. Hoffenheim 2p (6-7), 3. Şahtior 2p (4-7).

GRUPA G: Viktoria Plzen - Real Madrid.

GRUPA H: Juventus Torino - Manchester United (meciul va fi arbitrat de Ovidiu Haţegan).