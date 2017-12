Surprize mari la Săgeata

Retrogradată în liga secundă după un singur sezon în Liga 1 la fotbal, Săgeata Năvodari se anunţă marea pretendentă la promovare din Seria 1 a Ligii a II-a. Năvodărenii au asigurată stabilitatea financiară prin sprijinul acordat de autorităţile locale, iar managerul general Aurelian Băbuţan şi antrenorul Cătălin Anghel au început deja construirea unei noi echipe.

„Cu lotul pe care-l facem, nu avem voie să greşim. Sigur, se poate întâmpla orice, dar am curaj să spun că ne-am fi putut bate şi în prima ligă, pentru că în zilele următoare vor mai veni câţiva jucători de valoare”, a explicat Băbuţan. Oficialul grupării de pe litoral a anunţat mai multe transferuri spectaculoase în zilele următoare. „Până miercuri, vom avea câteva mari surprize, mă refer la achiziţionarea unor jucători din prima ligă. Dacă se concretizează, pot spune că avem un lot puternic, cu care am fi atacat promovarea chiar dacă ar fi fost o singură serie în liga secundă. În plus, există şanse mari ca Guerra să revină la echipă, ceea ce ne-ar ajuta foarte mult. Am apucat să-i vedem la lucru şi pe cei patru brazilieni şi, după prima impresie, cred că doar doi au şanse să rămână la echipă, dar trebuie să-i mai vedem şi în alte jocuri amicale”, a completat Băbuţan. În plus, managerul general al năvodărenilor a anunţat că în scurt timp ar putea începe şi lucrările de montare a nocturnei, astfel că Săgeata va juca meciurile din noul sezon al Ligii a II-a la lumina reflectoarelor.