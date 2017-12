Surprize pentru fanii lui Michael Jackson

Primii fani nord-americani ai cântăreţului Michael Jackson care cumpără noul joc video ”Michael Jackson: The Experience” vor primi gratuit o mănuşă cu paiete, fabricată în ediţie limitată, oferită de compania producătoare de jocuri video Ubisoft. Cutia care conţine jocul şi mănuşa poate fi achiziţionată şi în sistem de precomandă, de către amatorii de muzică şi de jocuri video, care pot să interpreteze în faţa consolei de joc din propria locuinţă piese celebre ale starului, precum ”Thriller” şi ”Rock With You”. Acest joc video, adaptat pentru consola Wii creată de Nintendo, va fi lansat în magazinele americane pe data de 23 noiembrie. La aceeaşi dată vor fi lansate şi versiuni pentru consolele portabile Nintendo DS şi Sony PSP. Compania Ubisoft doreşte să lanseze, la începutul anului 2011, jocul video ”Michael Jackson: The Experience” pentru sistemul fără manetă Kinect al consolei XBox 360 produsă de Microsoft, ce va apărea în SUA, în această săptămână, dar şi o versiune a jocului pentru sistemul Move al consolei Sony Playstation 3, ce va fi lansat pe piaţă tot la începutul anului 2011.