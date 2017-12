Surprize pentru fanii trupei „Luna amară”

„Luna Amară”, una dintre cele mai apreciate formaţii de rock autohtone, le-a pregătit o surpriză fanilor săi chiar înainte de sărbători. Grupul a realizat un site nou, www.luna-amara.ro, unde admiratorii trupei pot găsi lista de concerte, discografia, fotografii şi în curînd, un blog al formaţiei clujene. Pe prima pagină a noului site „Luna Amară”, artiştii precizează: „Nu ştim dacă am reuşit să facem vreun român să îşi recîştige demnitatea, nu ştim dacă am învăţat pe cineva să refuze compromisul. Unii spun că da, însă neputînd să fim lîngă ei zi de zi, nu ştim dacă este adevărat. Am observat că, după concerte, toată lumea este dornică de schimbare; a doua zi, rutina vieţii te ia pe sus şi uiţi de pasiunile stîrnite de versuri”.

Formaţia „Luna Amară” a fost înfiinţată în anul 1999, iar în prezent, componenţa trupei este: Mihnea Blidariu (trompetă, voce, chitară), Valentin Deac (chitară solo), Nick Fagadar (voce, chitară), Sorin Moraru (chitară bass) şi Răzvan Ristea (tobe). La începutul acestui an, trupa a fost aleasă de iubitorii muzicii rock „Best Romanian Alternative Rock Band” („Cea mai bună trupă de rock alternativ din România”). În prezent, „Luna Amară” este cotată drept una dintre formaţiile cu cea mai bună prestaţie live din România.