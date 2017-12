Surprize și oferte pentru turiștii care petrec vacanța în țara lor

Turiștii români sunt încurajați, ca în fiecare an, să își cunoască țara și să își petreacă vacanța pe aceste meleaguri printr-o serie de programe special create. Și în acest an, românii au șansa să profite de toate reducerile și facilitățile care sunt cuprinse în programul ”Vacanță în țara mea”. Astfel, Asociația Națională a Agențiilor de Turism pregătește și în acest an programele binecunoscute de români: „Litoralul pentru toți“, „Vacanța la țară“, „O săptămână la munte“, „Oferte speciale balneare“. ”Ne gândim să venim cu noutăți în acest an. Lucrăm acum la programul pentru seniori pe litoral și sperăm să reușim să îl lansăm la sfârșitul acestui sezon estival”, a precizat, pentru ”Telegraf”, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. De asemenea, în acest sezon, românii care vor fi turiști în țara lor vor putea profita de ofertele speciale ale hotelierilor în cadrul programului „Zile gratuite de vacanță“, primind 1 - 2 zile de cazare gratuite, pentru sejururi de 4 - 5 zile, în unitățile de cazare intrate în program. În această perioadă sunt în derulare programele „Litoralul pentru toți“ și „Vacanță la țară“, care oferă prețuri reduse la cazare în unități hoteliere și pensiunile din țară. Mai multe informații despre aceste programe puteți afla pe www.anat.ro.

LITORALUL CONTINUĂ ACȚIUNILE DE PROMOVARE Pe lângă programele dedicate românilor din întreaga țară, Asociația Litoral - Delta Dunării încearcă în continuare să atragă pe litoral turiști din alte țări. După ce, de 1 Mai, la mare au ajuns agenți de turism și jurnaliști din Italia și Turcia pentru a cunoaște facilitățile și posibilitățile de distracție și relaxare din regiune, este rândul moldovenilor și al englezilor să ajungă să cunoască litoralul românesc. ”Pregătim la începutul lunii iunie un infotrip cu 50 de agenți de turism și jurnaliști din Republica Moldova. Pentru aceștia am lansat și programul ”Litoralul pentru toți” și, de asemenea, negociem o campanie de promovare stradală la Chișinău, pe care vrem să o demarăm la sfârșitul lunii mai”, a spus Martin. Ea a adăugat că anul trecut au ajuns la mare în România un număr bun de moldoveni, iar acum dorește să atragă și mai mulți turiști de peste Prut. De asemenea, pe 15 iunie, când va zbura primul avion Wizzair de la Londra pe aeroportul din Constanța, pe litoral vor ajunge mai mulți agenți de turism din Marea Britanie.