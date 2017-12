Surprizele nu lipsesc la Trofeul “Telegraf”

35 de partide s-au disputat în cadrul fazei grupelor la a 24-a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, iar lupta pentru accederea în optimile de finală în turneul principal, respectiv în semifinalele turneului „ultra old-boys” este una deosebit de atractivă. În turneul principal, în Grupa A, AS Performer, cu trei victorii la activ, este principala favorită la ocuparea primului loc. În Grupa B, patru formații, FC Grâmâticova, AS Cariocas, Inter Năvodari și Municipal-CFR, luptă pentru primele două poziții, situația fiiind aceeași și în Grupa C, în care Obelisc Costinești, Săgeata Stejaru, Victoria Cumpăna și Liga Ofițerilor sunt angrenate în „bătălia” pentru accederea în optimi. În Grupa D, FC Constanța, una dintre echipele cu pretenții, a pierdut primele două partide, în timp ce surprizele plăcute sunt formațiile Perla Murfatlar și Intersport-Geanina Constanța, aflate pe primele două locuri. Grupa E este cea mai echilibrată, ținând cont de rezultatele consemnate în primele confruntări disputate de Macedonia Ovidiu, CS Agigea, Vulturii Cazino, Store Constanța și Portul Constanța. În Grupa F, Tomis 2012, Amicii și Real au prima șansă la primele locuri, în timp ce Telegraf și Victoria Techirghiol mai speră în producerea unor surprize.

În turneul „ultra-old boys”, CFR-Municipal Constanța - în Grupa G și Spada Constanța - în Grupa H au pornit cu dreptul, administrând prima înfrângere echipelor CS Pompierul (Gr. G), respectiv Perla Murfatlar (Gr. H).

Meciurile de sâmbătă și duminică au fost arbitrate de George Lazer, Sorin Gherasim, Cătălin Toader, Marian Ștefănescu, Constantin Zelcă, Alexandru Nedelcu și Emilian Dache.

Comisia de Organizare a analizat, ieri, contestația jucătorului Stelian Carabaș (Municipal-CFR Constanța) referitoare la suspendarea de două etape (minimum posibil) primită în urma eliminării din partida Municipal-CFR Constanța - Inter Năvodari și a decis menținerea sancțiunii, astfel că acesta nu va putea juca în partidele pe care echipa sa le va disputa sâmbătă - cu CS Mihail Kogălniceanu și duminică - cu AS Cariocas Constanța. Și jucătorul Ciprian Bugeac (Athletic Club 1973 Constanța) este suspendat un meci, neputând evolua sâmbătă, în partida pe care echipa sa o va susține în compania formației FC Constanța. Reamintim că jucătorii suspendați nu pot sta pe banca de rezerve, putând urmări meciurile echipelor lor doar din tribune.

Turneul este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

CLASAMENTE TURNEUL PRINCIPAL

GRUPA A

1. AS Performer 3 3 0 0 13- 4 9

2. Oportun 2012 2 1 0 1 8- 3 3

3. Sian Image 1 1 0 0 4- 2 3

4. Capitol '84 2 0 0 2 4- 9 0

5. Olimpia 2 0 0 2 2-13 0

GRUPA B

1. FC Grâmâticova 2 1 1 0 6-3 4

2. AS Cariocas 1 1 0 0 6-1 3

3. Inter Năvodari 2 0 2 0 4-4 2

4. Municipal-CFR 1 0 1 0 1-1 1

5. Kogălniceanu 2 0 0 2 1-9 0

GRUPA C

1. Costinești 3 2 0 1 9- 5 6

2. Săgeata Stejaru 2 1 1 0 9- 3 4

3. Cumpăna 2 1 1 0 7- 5 4

4. Liga Ofițerilor 2 1 0 1 5- 5 3

5. Tuzla 3 0 0 3 2-14 0

GRUPA D

1. Perla Murfatlar 2 2 0 0 6-4 6

2. Intersport-Geanina 2 1 1 0 5-4 4

3. Club 29 1 0 1 0 2-2 1

4. Athletic Club 1 0 0 1 2-3 0

5. FC Constanța 2 0 0 2 4-6 0

GRUPA E

1. Macedonia 3 2 0 1 10- 7 6

2. Agigea 3 1 1 1 10-11 4

3. Vulturii 2 1 0 1 4- 4 3

4. Store 2 0 2 0 9- 9 2

5. Portul 2 0 1 1 8-10 1

GRUPA F

1. Tomis 2012 2 2 0 0 8-4 6

2. Amicii 2 1 0 1 4-3 3

3. Real 1 1 0 0 1-0 3

4. Telegraf 1 0 0 1 3-6 0

5. Techirghiol 2 0 0 2 1-4 0

CLASAMENTE TURNEUL „ULTRA-OLD BOYS”

GRUPA G

1. Tomis 2012 1 1 0 0 7-2 3

2. CFR-Municipal 1 1 0 0 3-1 3

3. Pompierul 2 1 0 1 7-6 3

4. Socep 1 0 0 1 3-6 0

5. Voința 1 0 0 1 2-7 0

GRUPA H

1. Tomis M.-Jako 1 1 0 0 8-3 3

2. Perla Murfatlar 2 1 0 1 7-4 3

3. Spada 1 1 0 0 3-1 3

4. IMN-Meconst 1 0 0 1 3-8 0

5. Medgidia 1 0 0 1 1-6 0

Adrian LUNGU

adrian.lungu@telegrafonline.ro

PROGRAMUL MECIURILOR

SÂMBĂTĂ, 24 IANUARIE

ora 12.00: Socep - Tomis 2012 (Gr. G)

ora 12.45: “Tanța și Costel” Medgidia - IMN-Meconst (Gr. H)

ora 13.30: Oportun Mangalia - Sian Image (Gr. A)

ora 14.15: Perla Murfatlar - Club 29 (Gr. D)

ora 15.00: Real - Amicii (Gr. F)

ora 15.45: Athletic 1973 - FC Constanța (Gr. D)

ora 16.30: Victoria Cumpăna - Farul Tuzla (Gr. C)

ora 17.15: Mihail Kogălniceanu - Municipal-CFR (Gr. B)

ora 18.00: Cariocas - Grâmâticova (Gr. B)

ora 18.45: Săgeata Stejaru - Liga Ofițerilor (Gr. C)

ora 19.30: Portul - Vulturii Cazino (Gr. E)

ora 20.15: Store - Macedonia Ovidiu (Gr. E)

DUMINICĂ, 25 IANUARIE

ora 8.45: Sian Image - Olimpia (Gr. A)

ora 9.30: Capitol '84 - Oportun Mangalia (Gr. A)

ora 10.15: Inter Năvodari - Mihail Kogălniceanu (Gr. B)

ora 11.00: Municipal-CFR - Cariocas (Gr. B)

----------------------------------------------------------------------

ora 14.30: Victoria Techirghiol - Telegraf (Gr. F)

ora 15.15: Tomis 2012 - CFR-Municipal (Gr. G)

ora 16.00: Tomis M.-Jako - “Tanța și Costel” Medgidia (Gr. H)

ora 16.45: IMN-Meconst - Spada (Gr. H)

ora 17.30: Voința - Socep (Gr. G)