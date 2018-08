Surse politice anunţă revenirea lui Crin Antonescu pe scena politică

Vechea aripă a pedeliştilor s-a grupat în jurul lui Vasile Blaga şi s-a reunit pentru discuţii despre viitoarele alegeri. Pentru alegerile din 2019, Ludovic Orban ar vrea să-l readucă la vârful politicii pe Crin Antonescu, spun surse România TV.

Ludovic Orban s-ar fi întâlnit deja cu Crin Antonescu şi cu Vasile Blaga să discute despre primele locuri pe lista de europarlamentare. Potrivit România TV, Orban le-ar fi propus lui Blaga şi lui Antonescu să candideze la alegerile europarlamentare care vor avea loc în luna mai a anului viitor. Astfel, există posibilitatea ca pe listele candidaţilor PNL să se regăsească toţi cei trei foşti lideri ai formaţiunii, alături de Sigfried Mureşan, Marian Jean Marinescu, Daniel Buda, Adina Vălean, Mircea Hava, Ilie Bolojan.

Fostul lider al PNL Crin Antonescu a declarat însă, potrivit STIRIPESURSE.RO, că s-a întâlnit cu Ludovic Orban și Vasile Blaga la sediul PNL, dar arată că nu au discutat despre alegerile europarlamentare și nu are de gând să revină în politică.

"Zilele trecute am fost în București și m-am văzut cu domnul Orban, ca doi oameni pe care îi leagă o relație veche. Întâmplător, acolo m-am văzut și cu domnul Blaga, dar am discutat chestiuni de ordin general. Am discutat despre politică, despre ceea ce se mai întâmplă, n-am discutat nimic despre europarlamentare.

Îmi mențin vechea poziție și anume aceea că nu voi reveni în politică", a declarat Crin Antonescu.

Emil Boc, Gheorghe Flutur, Anca Boagiu, Roberta Anastase, Alexandru Pereş s-au numărta printre foştii democrat-liberali care au participat, miercuri, în Capitală, la întâlnirea cu fostul copreşedinte al PNL Vasile Blaga.

Înainte de întâlnire, Gheorghe Flutur nu a dorit să precizeze care este tema întâlnirii.

"Este şi domnul preşedinte Orban aici. Eu am vorbit la telefon şi socotesc că trebuie să fie şi el. (...) O să vedem", a spus Flutur.

În schimb, senatorul liberal Alexandru Pereş a afirmat că în PNL există probleme de comunicare între foştii democrat-liberali şi foştii liberali.

"Şi în PSD sunt probleme, nu numai la noi, şi în ALDE sunt probleme. (...) Mai sunt probleme care trebuie rezolvate", a afirmat Pereş.

El a precizat că Vasile Blaga ar putea fi coordonator de campanie electorală.

"În echipă da, sigur că da. În frunte e cam greu, e vorba de Convenţie, de Congres, nu se pune problema aşa", a declarat Alexandru Pereş cu privire la o funcţie pentru Vasile Blaga în partid.

El a subliniat că în mod categoric Vasile Blaga poate fi coordonator de campanie electorală.

"Sigur că da, categoric. A mai fost - şi chiar cu succes", a spus Pereş.

Pe de altă parte, deputatul Dan Vîlceanu a negat că în partid ar exista probleme de comunicare.

"Orice coleg poate să organizeze o întâlnire. Şi eu, dacă voiam să organizez o întâlnire cu colegii, puteam să o fac. Mi se pare normal să fie o întâlnire în sediul de partid, pentru ca ulterior să nu apară discuţii de genul puciuri, grupuri. Este normal. (...) Orice întâlnire care aduce unitate (...) nu poate să fie decât un plus. Să te baţi cu PSD în condiţiile actuale nu este uşor", a afirmat deputatul PNL, precizând că informaţiile vehiculate pe surse privind eventuale nemulţumiri referitoare la preşedintele PNL, Ludovic Orban, nu au niciun fundament în realitate.

El a arătat că nu este neapărat o şedinţă cu un subiect clar.

"Se apropie alegeri. Eu, ca preşedinte de organizaţie, îmi pregătesc alegerile la mine în judeţ, mă întâlnesc cu tot felul de colegi. Sunt absolut discuţii normale", a mai spus deputatul PNL.

Vîlceanu a subliniat însă că la această şedinţă nu se discută despre funcţii.

"Vasile Blaga a fost tot timpul în prima linie, numai că la noi, la liberali, atunci când ai o problemă cu justiţia, faci un pas în spate, o rezolvi şi apoi poţi să faci politică şi asta s-a întâmplat. (...) Dacă domnul Vasile Blaga îşi doreşte să revină în prim plan... În permanenţă a fost la partid, a fost implicat în acţiunile partidului, am avut discuţii şi până acum, numai că o activitate politică şi o candidatură câtă vreme avea această problemă niciodată nu s-a pus. (...) Nu discutăm despre funcţii astăzi. Avem o discuţie pur şi simplu. Se apropie alegeri. (...) Am avut alegeri în partid acum un an. Biroul Executiv este clar, conducerea partidului este mai mult decât legitimă, nu cred că este un moment potrivit până la viitoarele alegeri în partid, adică până la următorul congres să discutăm despre funcţii", a arătat deputatul PNL.