Britanica Susan Boyle, cunoscută în toată lumea datorită participării la concursul TV Britain\'s Got Talent, a mai doborât un record: 14 milioane de discuri vândute în 14 luni, cea mai mare performanţă din rândul artiştilor casei Sony. ”Nu pot spune în cuvinte cât sunt de fericită pentru asta. De-abia aştept să mă întorc în studio, pentru proiectele din 2011”, a declarat Boyle, la ceremonia de premiere pentru acest record. Cifra vânzărilor înregistrate de Boyle este cu atât mai notabilă cu cât la Sony Music înregistrează, printre alţii, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, Kings of Leon, Shakira şi Pink. În noiembrie 2010, Susan Boyle, a egalat un record vechi de peste 40 de ani al trupelor The Beatles şi Monkees, după ce albumele ei au ajuns, de două ori în acelaşi an, pe locul 1 în topurile din Marea Britanie şi SUA.