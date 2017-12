Susan Boyle a mai stabilit un record

Cântăreaţa scoţiană Susan Boyle a stabilit un record greu de egalat, trei albume consecutive lansate în mai puţin de doi ani şi intrate direct pe primul loc în topurile din Marea Britanie, performanţă unică în istoria de 65 de ani a clasamentelor, informează presa internaţională. Cel mai recent disc al artistei, intitulat ”Someone to Watch Over Me”, a fost lansat la 7 noiembrie şi conţine, printre altele, cover-uri după hit-uri Depeche Mode şi Righteous Brothers. Primul ei disc, ”I Dreamed a Dream”, a apărut în 2009 şi s-a vândut în peste 10 milioane de exemplare. Un an mai târziu, după lansarea albumului ”The Gift”, Susan Boyle a devenit primul artist solo din lume care, în mai puţin de un an, a intrat cu două albume pe locul 1 în topurile din Marea Britanie şi SUA. În toată istoria muzicii, acest lucru nu a mai fost reuşit decât de trupa americană Monkees, în 1967 şi de Beatles, doi ani mai târziu.

În vârstă de 50 de ani, Susan Boyle a devenit cunoscută în toată lumea datorită participării la emisiunea-concurs Britain\'s Got Talent, în urma căreia a fost remarcată de cei mai importanţi producători din industria muzicii.