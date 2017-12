Susan Boyle are statuie din ceară

Cântăreaţa britanică Susan Boyle este ultima vedetă a cărei statuie din ceară se numără printre exponatele Muzeului Madame Tussauds, realizarea copiei costând circa 150.000 de lire sterline. ”E fantastic! Creatorii statuii au făcut o treabă foarte bună”, a declarat Susan Boyle, care şi-a admirat copia aflată la Muzeul Madame Tussauds din oraşul britanic Blackpool. Alte vedete după care au fost realizate, în ultima perioadă, statui din ceară sunt Justin Bieber, Lady Gaga şi Taylor Swift.

În vârstă de 50 de ani, Susan Boyle a devenit cunoscută în toată lumea datorită participării la concursul de televiziune Britain\'s Got Talent. În noiembrie 2010, cântăreaţa de origine scoţiană a egalat un record vechi de peste 40 de ani al trupelor The Beatles şi Monkees, după ce albumele ei au ajuns, de două ori în acelaşi an, pe locul 1 în topurile din Marea Britanie şi SUA. Ultimul ei disc s-a vândut în peste 14 milioane de exemplare.