Susan Sarandon, într-un film despre viaţa lui Jack Kevorkian, promotorul sinuciderii asistate

Susan Sarandon şi John Goodman se alătură lui Al Pacino în distribuţia filmului ”You Don\'t Know Jack”, un proiect HBO inspirat din biografia lui Jack Kevorkian, medicul american care a promovat conceptul de sinucidere asistată. Jack Kevorkian, supranumit Dr. Death, a ajutat peste 130 de pacienţi să se sinucidă. El a ieşit de multe ori învingător în procesele intentate împotriva lui de statul american Michigan, dar a fost, în cele din urmă, condamnat pentru crimă în 1999, după ce a filmat o casetă video cu sinuciderea asistată a unui bolnav aflat în faza terminală a maladiei de care suferea, pe care a expediat-o apoi spre a fi difuzată în emisiunea de televiziune 60 Minutes. Tribunalul american l-a găsit vinovat de crimă şi l-a condamnat iniţial la o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 25 de ani. În iunie 2008, după opt ani petrecuţi după gratii, el a fost eliberat. Jack Kevorkian se află în prezent în regim de eliberare condiţionată.

Inspirat din romanul ”Between the Dying and the Dead: Dr. Jack Kevorkian\'s Life and the Battle to Legalize Euthanasia”, scris de Neal Nicol şi Harry Wylie, acest proiect produs de HBO va prezenta povestea vieţii lui Kevorkian, interpretat de Al Pacino, cu momentele cheie, de la construirea aparatului numit Mercy Machine (maşina milei), la prima sinucidere asistată şi la imensul scandal mediatic stîrnit în momentul în care a început procedura legală prin care a încercat să apere dreptul pacienţilor de a se sinucide. Barry Levinson va asigura regia acestui proiect, pe baza unui scenariu scris de Adam Mazer. John Goodman va interpreta rolul lui Neal Nicol, un bun prieten şi colaborator al lui Jack Kevorkian, încă din 1961 şi, totodată, un ferm susţinător al dreptului pacienţilor de a se sinucide. Pregătirea medicală şi specializările sale ca infirmier şi tehnician medical i-au permis lui Neal Nicol să îl asiste pe Jack Kevorkian în multe ocazii, iar laboratorul medical unde lucra i-a asigurat celebrului Dr. Death de multe ori substanţele şi medicamentele de care avea nevoie. Susan Sarandon va interpreta rolul lui Janet Good, o activistă din partea fundaţiei Hemlock Society, unul dintre cei mai fermi suporteri ai lui Kevorkian, care a luptat alături de acesta pentru legalizarea sinuciderii asistate în cazul pacienţilor în stadii terminale. După ce a fost ea însăşi diagnosticată cu cancer în fază terminală, Janet Good a apelat la serviciile lui Jack Kevorkian, alegîndu-şi singură momentul morţii, înconjurată de familie şi de cei apropiaţi. John Goodman şi Susan Sarandon au jucat împreună în filmul ”Speed Racer”, lansat pe marile ecrane în 2008.

Unul dintre cei mai respectaţi actori ai industriei de divertisment, John Goodman a fost nominalizat la Globul de Aur, pentru rolul din ”Barton Fink”. Filmul care l-a făcut celebru a fost ”Raising Arizona”. Timp de opt sezoane, el a jucat rolul lui Dan Conner în serialul ”Roseanne”, care i-a adus şapte nominalizări la Emmy şi un Glob de Aur. Susan Sarandon este o celebră actriţă americană, laureată a premiului Oscar, pentru rolul din filmul ”Culoarul morţii / Dead Man Walking” (1996). Actriţa este cunoscută de asemenea şi pentru activismul social şi politic. Laureat al unui premiu Oscar, în 1993, pentru rolul din filmul ”Parfum de femeie” şi nominalizat la alte şapte premii ale Academiei de Film americane, Al Pacino a apărut recent în ”Crime justificate”, alături de Robert de Niro.