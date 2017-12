Susan Sarandon şi-a făcut operaţii estetice

Actriţa americană Susan Sarandon, în vârstă de 65 de ani, a recunoscut că are o relaţie cu partenerul ei de afaceri, Jonathan Bricklin, cu 31 de ani mai tânăr şi că tocmai şi-a făcut lifting sub bărbie şi sub ochi. Relaţia actriţei frizează absurdul, mai ales că iubitul ei este cu doar patru ani ani mai mare decât cel mai mic dintre copiii săI, fiul său Miles. Speculaţii despre posibila relaţie a actriţei cu tânărul său partener de afaceri au apărut după ce Susan Sarandon a încheiat relaţia sa de 23 de ani cu actorul Tim Robbins, în 2009.

Susan Sarandon şi Jonathan Bricklin sunt parteneri de afaceri la un club de tenis de masă din New York. În 2010, ambii au negat că ar fi implicaţi într-o relaţie amoroasă. Actriţa a recunoscut însă, pentru prima dată, relaţia pe care o are, în revista “People”. “Relaţia este un cuvânt atât de stupid... Poţi spune că noi colaborăm în mai multe domenii”, a declarat Susan Sarandon. Pusă pe mărturisiri, actriţa a menţionat că a apelat şi la chirurgie plastică. “Mi-am făcut ceva lipo sub bărbie şi sub ochi”, a mai spus aceasta.

Actorii americani Susan Sarandon şi Tim Robbins au anunţat, în decembrie 2009, că s-au despărţit. Cei doi nu erau căsătoriţi însă au împreună doi fii, Jack Henry şi Miles. Timp de 23 de ani, au alcătuit unul dintre cele mai solide cupluri din industria de divertisment de la Hollywood, fiind cunoscuţi atât pentru rolurile din filme, cât şi pentru activismul lor social şi politic.