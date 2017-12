Suspectat de mituirea unui poliţist, eliberat

Curtea de Apel Constanţa a decis, ieri, punerea în libertate a lui Iaşar Menzat, bărbatul arestat pentru că a încercat să-l mituiască pe şeful postului de Poliţie Lumina, ag. şef princ. Ionel Muşat. Magistraţii au admis recursul bărbatului împotriva hotărârii Tribunalului Constanţa de a-l ţine după gratii şi i-au înlocuit măsura arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu Lumina. Pe parcursul procesului, Menzat nu are voie să îşi schimbe adresa locuinţei fără să anunţe Poliţia şi nici să se apropie de vreunul dintre martorii din dosar, inclusiv de complicele său, Adrian Bucăluţă. Decizia este definitivă, astfel că Menzat a părăsit penitenciarul Poarta Albă în care se afla de o lună, de când a fost trimis în judecată. Amintim că Iaşar Menzat este aczat de dare de mită, ultraj şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În acelaşi dosar este judecat, în libertate, Adrian Bucăluţă, prietenul şi naşul lui Menzat, pentru dare de mită. Potrivit anchetatorilor, în seara de 8 iulie, Iaşar Menzat, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a aruncat cu pietre după una dintre maşinile Poliţiei Locale Lumina, care patrula pe o stradă din comună. Oamenii legii spun că agentul Marius Şandru, aflat la volan, a coborât din autoturism şi a încercat să-l potolească pe scandalagiu. În momentul în care s-a apropiat de Iaşar Menzat, acesta l-a lovit cu pumnul în figură. Din acest motiv, el s-a ales cu dosar penal pentru ultraj, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice. Trei zile mai târziu, pe 11 iulie, Iaşar Menzat şi Adrian Bucăluţă au mers la sediul Poliţiei Lumina şi au încercat să-l mituiască pe şeful de post pentru ca, în schimbul sumei de 500 de lei, Menzat să primească o soluţie favorabilă în dosarul respectiv. După ce i-au dat poliţistului banii, cei doi au fost reţinuţi de ofiţerii DGA Constanţa. Menzat a susţinut că nu el a dat mită, ci naşul său. „Nu am bani pentru aşa ceva, noi trăim din vânzarea de fier vechi. Am şase copiii, abia ne ducem zilele....”, a declarat Menzat în faţa anchetatorilor.