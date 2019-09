Suspectez PNL de masochism. De ce stau alături de Iohannis?

Theodor Paleologu a declarat că îi suspectează de „masochism” pe cei de la PNL, deoarece continuă să stea alături de Klaus Iohannis, deşi nu i-a adus la guvernare. Prezidenţiabilul PMP a opinat că şeful statului „a compromis şi tăcerea”. „Pentru PNL, Iohannis a fost o lipeală. El nu are legătură cu liberalismul, cu tradiţia Partidului Naţional Liberal. A fost ca la păcănele, ca la jocurile de noroc, au mizat pe Iohannis şi a mers. De ce a mers? Pentru că lumea nu îl mai voia pe Ponta, de-aia a mers, de-aia am votat Iohannis în 2014,de-aia aţi votat dumneavoastră Iohannis în 2014, nu de dragul lui, ci de oroare de Victor Ponta, de-aia a câştigat cu un milion de voturi în plus, în 2014.”, a explicat Paleologu. Candidatul PMP la prezidenţiale a spus că deşi există aceste probleme în partidul liberalilor, există şi oameni capabili, pe care şi-ar dori să îi aibă alături, în echipă. „Ei merg în continuare pe această formulă, care în fond, e o lipeală. E adevărat că sunt mulţi oameni foarte vii, liberali autentici... (...) Dacă luăm partidul în ansamblul lui, nu merge. Uitaţi-vă la lista pe care au avut-o la europarlamentare, nu merge. Iarăşi au mizat, ca la păcănele, pe ceva, şi anume pe referendum”, a conchis Paleologu. PMP a organizat în acest week-end Şcoala de Vară a organizaţiei de tineret, la Costineşti. La eveniment au fost prezenţi Eugen Tomac, Theodor Paleologu, prezidenţiabilul partidului, Mihail Neamţu, precum şi alţi membri ai formaţiunii. Deşi iniţial fusese anunţat ca participant la eveniment, Traian Băsescu nu a mai ajuns la Şcoala de vară a PMP.