Suspecţi de proxenetism, reţinuţi

O acţiune de amploare a poliţiştilor constănţeni a avut loc, ieri seară, în Constanţa. Forţe impresionante ale Poliţiei au efectuat mai multe percheziţii domiciliare pe raza municipiului, în urma unei acţiuni desfăşurate pe linie de proxenetism. Una dintre percheziţii a avut loc pe strada I.G. Duca, în zona Piaţa Griviţei. Zeci de poliţişti şi mascaţi au împânzit zona, însă acestora li s-au alăturat şi sute de vecini care priveau curioşi ce se întâmplă. Un bărbat care a fost prins în urma unui flagrant a fost adus încătuşat la domiciliul său unde a avut loc percheziţia. Surse neoficiale spun că bărbatul, împreună cu iubita sa, o exploatau sexual pe fiica acestuia, în vârstă de 14 ani. Se pare că flagrantul ar fi fost organizat în Satul de Vacanţă, iar un poliţist sub acoperire s-a dat drept client, făcând posibilă, în acest fel, prinderea celor doi. “Au fost acţiuni desfăşurate în Constanţa, am luat nişte suspecţi, au fost mai multe percheziţii domiciliare. Aici a avut loc o percheziţie, iar cel adus a fost prins în urma unui flagrant, cel mai probabil”, a declarat un luptător DIAS. După ce a fost escortat în maşina poliţiei, zeci de rude şi vecini au pornit o revoltă împotriva oamenilor legii, iar “mascaţii” au fost nevoiţi să intervină pentru a calma spiritele încinse. Familia şi vecinii acestuia spun că nu ştiu de ce a fost luat, deoarece el este cuminte şi nu a făcut niciodată probleme, ba mai mult, este şi bolnav. “El este un băiat cuminte, nu a făcut probleme, nu a omorât pe nimeni. Nu înţelegem de ce îl ia poliţia. Are patru copii, printre care şi o fetiţă de 14 ani”, a declarat o vecină a suspectului de proxenetism.