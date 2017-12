Suspecţi reţinuţi

În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii din Istria au reuşit să îi identifice pe autorii unui furt comis în urmă cu mai bine de jumătate de an. Reprezentanţii Inspectoratorului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, miercuri după-amiază, poliţiştii din Istria i-au reţinut pe Aurel C., de 28 de ani, şi Gheorghe G., de 26 de ani, ambii din localitatea Nuntaşi, suspectaţi că în luna iunie 2012 au furat din curtea unui localnic un bazin metalic în valoare de 3.500 lei. Cei doi sunt cercetaţi în stare de libertate sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.