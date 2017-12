Suspecţii din cazul uciderii Larei Şaban s-au contrazis în declaraţii

„MI S-A ÎNTINS O CURSĂ” Recursul formulat împotriva arestării, de Gilberto Şaban şi George Davidescu, principalii suspecţi în cazul uciderii Larei Şaban, s-a judecat, vineri, la Curtea de Apel Constanţa. Cei doi au încercat ca prin declaraţiile lor să îi convingă pe judecători că sunt nevinovaţi şi că au fost doar martori la asasinarea Larei. Depoziţia fratelui victimei, Gilberto Şaban, nu a avut nimic convingător, ba chiar l-a incriminat pe alocuri. El a reluat povestea cu cetăţenii turci necunoscuţi care l-ar fi contactat telefonic pe 2 mai şi i-ar fi spus că vor să o întâlnească pe Lara pentru a pune la punct unele amănunte legate de relaţia acesteia cu omul de afaceri turc Huseyn Sipahi. Şi aici, povestea a început să scârţâie pentru că, deşi Şaban a recunoscut că ştie numărul de telefon al concubinului surorii sale, nu l-a contactat să îl întrebe ce este cu mesagerii străini. Neconcordanţele au continuat atunci când Şaban a spus că a ales ca loc de întâlnire apartamentul de care avea grijă amicul său Davidescu, pentru că nici măcar adresa la care se află blocul nu a putut să o precizeze. În plus, el a fost contrazis de Davidescu, care a declarat că s-a întâlnit cu Şaban pe 2 mai şi au discutat în legătură cu vizita cetăţenilor turci, în vreme ce Şaban susţinuse că s-au întâlnit abia a doua zi, pe 3 mai, la blocul în care se afla apartamentul unde s-a comis crima. Nedumerirea judecătorilor a fost şi mai mare în momentul în care Şaban a declarat că a anunţat-o pe sora lui despre întâlnirea cu cetăţenii turci abia în ziua crimei, pe 3 mai, în jurul orei 17.00, şi a chemat-o la blocul din centrul oraşului. În încercarea de a fi convingător, Şaban a făcut o descriere sumară a celor doi cetăţeni turci: statură medie, purtau blugi, unul era brunet şi avea o bluză neagră cu dungi albe iar celălalt era grizonat şi avea o geacă gri. Interesant este faptul că, ori de câte ori Şaban era pus în dificultate de întrebările judecătorului sau procurorului, se uita la avocata sa care îi făcea un semn discret şi răspunsul său era: nu ştiu, nu-mi mai amintesc. Susţinerea nevinovăţiei sale s-a axat pe prima frază rostită în apărarea sa: “Mi s-a întins o cursă şi am fost orb, nu am văzut ce se întâmplă”.

„AM CREZUT CĂ AU ÎMPUŞCAT-O!” Dacă Şaban părea mult mai degajat, Davidescu nu prea se simţea bine în boxa acuzaţilor şi a vorbit foarte puţin. ”Eu nu am nicio legătură cu ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că nu am spus totul poliţiei dar m-am temut pentru viaţa familiei mele. Când cineva îţi pune pistolul la tâmplă, nu te mai gândeşti la nimic”, a spus Davidescu. El a adăugat că Lara nu a fost ucisă cu un obiect din apartament şi că pocnitura auzită din camera alăturată în care stătea cu Şaban în timp ce Lara discuta cu turcii a semănat cu zgomotul produs de o împuşcătură. Absolvent de Drept şi fost jandarm iar în prezent agent la o firmă de pază şi protecţie, Davidescu are o soţie profesoară care aşteaptă un copil.

„NU TREBUIA ANUNŢATĂ POLIŢIA!” Surse din cadrul anchetei spun că, în ciuda pistelor false furnizate de rudele Larei, din primele zile ale dispariţiei femeii au primit informaţii care îi conduceau spre familia ei. Cea care a insistat să anunţe dispariţia la poliţie a fost prietena Larei, cu care aceasta venise din Turcia. Pe 3 mai, tânăra l-a anunţat telefonic pe Huseyn Sipahi despre faptul că Lara e de negăsit şi că are telefoanele închise. Politicianul turc a sfătuit-o să sune imediat la poliţie şi să le spună oamenilor legii să îi cerceteze familia. În schimb rudele Larei au ripostat spunându-i: „De ce trebuia să anunţăm poliţia, puteam să o rezolvăm altfel!” Atât prietena cât şi concubinul ei ştiau de relaţiile tensionate ale Larei cu rudele. Aceleaşi surse spun că, pe lângă banii primiţi de la Lara, fratele ei îl şantaja pe Huseyn Sipahi şi mai obţinea alte sume.

Declaraţiile date ieri în instanţă de Şaban şi Davidescu nu au adus nimic nou în apărarea lor chiar dacă avocatul celor doi a avansat ideea că ancheta poliţiştilor şi procurorilor ar fi fost abuzivă. Judecătorii au respins recursul formulat de cei doi şi i-au trimis înapoi în arest.