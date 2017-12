Suspecţii din dosarul Bamburic, abandonaţi de avocat

Gălăţenii Daniel Dediu, Dănuţ Maricel Mustaţă şi Grigore Dănilă, principalii suspecţi în cazul tentativei de asasinat comisă asupra omului de afaceri constănţean Liviu Bamburic, s-au aflat ieri, în sala de judecată a Tribunalului Constanţa unde s-a rejudecat propunerea de arestare preventivă a acestora, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a pus în libertate, pentru a doua oară, săptămîna trecută. Avocatul lor, Dumitru Hagiu, a ridicat o excepţie de neconstituţionalitate privind încălcarea unor drepturi ale celor trei prevăzute de Constituţia României, printre care şi dreptul oricărui individ la un proces echitabil. „Cer suspendarea judecării, sesizarea Curţii Constituţionale şi înaintarea dosarului pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate”, şi-a încheiat pledoaria avocatul Hagiu. Judecătorul a respins solicitarea apărătorului, ceea ce l-a înfuriat peste măsură pe avocatul celor trei gălăţeni. „Nu pot să asist în continuare la execuţia publică a inculpaţilor. Am reziliat contractul cu cei trei clienţi ai mei numai pentru această fază procesuală, pentru judecarea pe fond nu am semnat nici un contract, este posibil să intru tot eu în acest dosar pe 30 septembrie.”, a declarat Hagiu. Instanţa a stabilit astăzi, o nouă înfăţişare pentru ca Dediu, Mustaţă şi Dănilă să îşi poată angaja un alt avocat. În afara sălii de judecată, Daniel Dediu a avansat ideea că vinovat de tentativa de asasinat ar putea fi un cămătar bucureştean la care Bamburic ar avea datorii de milioane de euro. „Acuzaţia lui Florin Pătru, fostul meu coleg de celulă, care ar fi declarat în scris, în faţa unui procuror DIICOT, că m-am confesat că am participat la crima de la Constanţa, nu este reală. Declaraţia nu a fost nici scrisă nici semnată de el şi o să vină la proces să spună adevărul!”, a spus Daniel Dediu. Reamintim că Dediu, Mustaţă şi Dănilă sînt trimişi îm judecată pentru comiterea infracţiunilor de tentativă de omor calificat, complicitate la tentativă de omor calificat, asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Potrivit anchetatorilor, cel care a apăsat pe trăgaci, anul trecut, în noaptea de 17 ianuarie, cu intenţia de a-l ucide pe omul de afaceri constănţean, Liviu Bamburic, a fost gălăţeanul Dănuţ Maricel Mustaţă, de 28 de ani. Victima tentativei de omor spune că ar fi încercat să ajungă la uşa de acces a blocului în care locuieşte, pentru a se adăposti de rafala de gloanţe. Nouă gloanţe l-au nimerit în plin pe omul de afaceri. Anchetatorii au stabilit că asasinatul a fost comandat de doi constănţeni, Dragoş Boştină şi Nicolae Purichia, parteneri de afaceri cu Bamburic, care au apelat la o grupare interlopă din Galaţi, căreia i-au cerut eliminarea omului de afaceri. Bamburic, managerul general al Clubului Two din Constanţa, susţine că s-a dorit eliminarea lui din cauza unor tranzacţii cu terenuri pe care le-a făcut în zona Corbu, lîngă Năvodari, cu intenţia de a înfiinţa o staţiune turistică pe malul Mării Negre. Anchetatorii au stabilit că, după ce l-au urmărit pe Bamburic mai multă vreme, pentru a-i cunoaşte obiceiurile, în noaptea de 17 ianuarie 2008, Mustaţă, însoţit de Dediu şi Grigore Dănilă, au trecut la atac. După tentativa de omor eşuată, Mustaţă a primit zece mii de euro şi i s-au şters nişte datorii, dar aceasta nu ar fi fost suma pentru care fusese tocmit asasinul, motiv pentru care între Boştină şi gălăţeni ar fi apărut unele neînţelegeri.