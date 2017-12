Suspecţii jafului de la „Carpatica” nu înţeleg cum au ajuns după gratii

Magistraţii Tribunalului Constanţa au ascultat, ieri, pledoaria avocatului celor doi suspecţi din cazul jafului armat de la Banca Comercială „Carpatica”, Nicuşor Manta şi Radu Lucian Apostol, care a cerut înlocuirea măsurii arestării preventive a clienţilor săi cu obligarea de a nu părăsi localitatea pînă la finalul procesului. Apărătorul a susţinut că probele procurorilor nu sînt concludente şi nu pot fi luate în seamă de instanţă. Mai mult, avocatul a susţinut că unul dintre martorii care l-au recunoscut pe Manta ca fiind unul dintre atacatorii băncii, ar fi bolnav de schizofrenie şi se afla sub tratament la momentul audierii lui de către poliţişti. În plus, interceptările telefonice se refereau la lucruri banale, cum ar fi o comandă la pizza, discuţii despre probleme de sănătate, şi nicidecum despre modul în care a avut loc jaful. Procurorul de şedinţă a afirmat că lăsarea în libertate a celor doi ar revolta opinia publică, avînd în vedere rezonanţa faptei lor în societate. Reprezentantul Parchetului a adăugat că Manta şi Apostol au refuzat să dea vreo declaraţie pînă acum şi nici nu au vrut să fie testaţi cu aparatul Poligraph. Ei au susţinut ieri, în faţa judecătorilor că nu ştiu cum au ajuns în situaţia de a sta după gratii, că nu au avut niciodată vreun conflict cu legea penală, că au familii şi vor să fie eliberaţi. Reamintim că Manta şi Apostol abia au fost trimişi în judecată pentru tîlhărie întrucît sînt principalii suspecţi în cazul jafului armat de la Banca „Carpatica”. Potrivit actului de inculpare, jaful a avut loc în dimineaţa zilei de 29 mai, la ora 8.56, cînd cei doi bărbaţi care purtau cagule au intrat în sediul băncii şi, sub ameninţarea armei, au furat din casierie suma de 69.210 lei. Lovitura, care a durat în jur de 40 de secunde, s-a petrecut la scurt timp după ce sucursala băncii „Carpatica” şi-a început programul. Gardianul a fost scos din joc de Manta, care i-a înfipt un pistol în piept, ameninţînd că îl va împuşca dacă vreuna dintre celelalte persoane face un gest necugetat. Între timp, complicele său, Apostol, a intrat în casierie şi i-a cerut unei angajate să îi dea toţi banii, care nu se aflau în seif, ci pe birou. Femeia, încremenită de spaimă, nu a mai putut reacţiona, aşa că, pentru a nu pierde timp, atacatorul a luat singur teancurile de bancnote aflate pe masă şi le-a vîrît într-o geantă. După ce au dat lovitura, cei doi hoţi au fugit spre o parcare aflată în spatele Casei de Cultură, de unde au demarat în trombă la bordul unui autoturism marca Ford Focus.